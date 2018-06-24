Ekonomi Bakanı Zeybekci: “İnşallah güzel bir kampanyadan sonra sonuçlar da güzel bir sonuç olur” İzle

-Bakan Zeybekci'nin eşi ile birlikte oy pusulası alması

-Bakan Zeybekci'nin oyunu kullanması, eşi ve kızı ile oy zarflarını birlikte sandığa atması

-Bakan Zeybekci açıklama



( DENİZLİ )-Kentte 747 bin 897 seçmen sandık başına gidecek - Bakan Zeybekci oyunu Denizli’de kullandı DENİZLİ



- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, oyunu memleketi Denizli’nin Pamukkale ilçesinde ailesi ile birlikte kullandı. Bakan Zeybekci, “Gayet güzel bir oy kullanma ortamı var. İnşallah güzel bir kampanyadan sonra sonuçlar da güzel bir sonuç olur” dedi.

Bakan Zeybekci, 27. Dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında oyunu Pamukkale ilçesindeki Atatürk Mesleki ve Teknik Endüstri Lisesinde kullandı. Bakan Zeybekci, oy vermeye eşi Ayşen Zeybekci, kızı Fatma Özkan ve damadı İbrahim Özkan ile birlikte geldi. Zeybekci ve ailesi oylarını 1198 numaralı sandıkta kullandı. Oy verme işleminin ardından bir açıklama yapan Bakan Zeybekci, kendisinin bir vatandaş olarak oy kullanma hakkını ve görevini yerine getirdiğini ifade ederek, “Gayet güzel bir oy kullanma ortamı var. Gayet sağlıklı. Vatandaşlarımızın bu saatte hemen hemen üçte birinin üzerinde bir katılımları da var. İnşallah güzel bir kampanyadan sonra sonuçlar da güzel bir sonuç olur. Kampanya sırasında da genel itibariyle son derece demokratik, anlayışlı ve hoşgörülü bir kampanya dönemi geçirildi. Ben inanıyorum ki bu akşam Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni anayasaya göre Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre seçilen ilk cumhurbaşkanı birinci turda seçilecek ve ondan sonra da ülkemiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize gösterdiği o muasır medeniyet ve daha ilerisine doğru, namerde değil merde bile muhtaç olmayacak o Türkiye'ye doğru artık, o yükselme dönemini yarın itibariyle mutlaka başlayacaktır. Memleketimize ve milletimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Bakan Zeybekci, oyunu kullandıktan sonra sandıkları gezerek görevlilere "kolay gelsin" dileklerini iletti. Ardından Bakan Zeybekci, ailesi ile birlikte okuldan ayrıldı. Denizli'de 747 bin 897 seçmen sandık başına gidecek Denizli'de oy verme işlemi tüm Türkiye’de olduğu gibi sabah saat 08.00’de başladı.

Kentte 16 Nisan 2017 anayasa değişikliği referandumunun ardından seçmen sayısı 12 bin 901 kişi arttı. 16 Nisan 2017'de yapılan anayasa değişikliği referandumunda 734 bin 996 seçmen sandık başına giderken, seçmen sayısı 12 bin 901 kişi artarak 747 bin 897'ye ulaştı. Seçmen sayısı son 7 ayda en çok artan Merkezefendi ilçesi olurken; Bekilli, Beyağaç, Çal, Çardak, Güney ve Tavas ilçelerinde ise seçmen sayıları düştü. Seçmen sayısı en çok düşen ise, 8 bin 227 iken 156 kişi azalarak 8 bin 71'e düşen Güney ilçesi oldu. Merkezefendi ilçesinde 208 bin 451 olan seçmen sayısı 7 bin 309 kişi artarak 215 bin 760 oldu. Merkezefendi seçmen sayısı en fazla artan ilçe oldu. Acıpayam'da 43 bin 463, Babadağ'da 4 bin 993, Baklan'da 4 bin 473, Bekilli'de 5 bin 722, Beyağaç'ta 5 bin 217, Bozkurt'ta 8 bin 661, Buldan'da 20 bin 942, Çal'da 15 bin 728, Çameli'de 14 bin 791, Çardak'ta 6 bin 664, Çivril'de 45 bin 987, Güney'de 8 bin 71, Honaz'da 21 bin 261, Kale'de 15 bin 190, Merkezefendi'de 215 bin 760, Pamukkale'de 241 bin 553, Sarayköy'de 23 bin 29, Serinhisar'da 11 bin 42, Tavas'ta 35 bin 350 seçmen sandık başına gidecek. Kentte toplam 2 bin 337 sandıkta oy verme işlemi gerçekleşecek.

