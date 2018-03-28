Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Eker, Dashzegve ile görüştü - ANKARA

Eker, Dashzegve ile görüştü - ANKARA

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker - Moğolistan Halk Partisi Genel Sekreteri Amarbayasgalan Dashzegve - Görüşmeden detaylarEker, Dashzegve ile görüştü - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker, Moğolistan Halk Partisi Genel Sekreteri Dashzegve ile görüştüANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ile Moğolistan Halk Partisi Genel Sekreteri Amarbayasgalan Dashzegve bir araya geldi.Dashzegve ve beraberindeki heyet, AK Parti Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'i parti genel merkezinde ziyaret etti.Eker'e görüşmede, Dış İlişkiler Birim Başkan Yardımcıları AK Parti MKYK üyesi Asuman Erdoğan, Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, eski Siirt Milletvekili Afif Demirkıran da eşlik etti.

İlgili Foto Galeriler
Bahçeli, MYK Ve MDK Üyeleri İle Anıtkabir'deBahçeli, MYK Ve MDK Üyeleri İle Anıtkabir'de
Vatanına Ve Milletine Aşık Bir Lider: Muhsin YazıcıoğluVatanına Ve Milletine Aşık Bir Lider: Muhsin Yazıcıoğlu
MHP 12. Olağan Büyük KurultayıMHP 12. Olağan Büyük Kurultayı
Erdoğan, AK Parti Siyaset Akademisi Açılış Programına KatıldıErdoğan, AK Parti Siyaset Akademisi Açılış Programına Katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa sürpriz ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa sürpriz ziyaret
HDPnin 3. Olağan Kongresi'nden KarelerHDPnin 3. Olağan Kongresi'nden Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı