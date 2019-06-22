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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Edremit Körfezi'nde seçim sakinliği - BALIKESİR

Edremit Körfezi'nde seçim sakinliği - BALIKESİR

- Boş kalan plajlardan, kordondan ve çay bahçelerinden detaylar. - Bir işletmeci ile röportaj. - Genel detaylar. - Denize girenlerden detaylar. Edremit Körfezi'nde seçim sakinliği - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullanmak üzere İstanbul'a gidenler nedeniyle Kuzey Ege'deki tatil beldelerinde sakinlik yaşanıyor - Ayvalık Turizm Geliştirme Birliği Genel Sekreteri Ümit Özgültekin: - "Edremit Körfezi ve Kuzey Ege'nin turizm potansiyelini büyük oranda İstanbullular oluşturduğundan 22, 23 ve 24 Haziran günleri için rezervasyon gelmiyor"BALIKESİR (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullanmak üzere İstanbul'a gidenler nedeniyle Kuzey Ege'nin gözde tatil beldeleri Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Ören, Akçay, Zeytinli ve Altınoluk ilçelerinde sakinlik yaşanıyor.Yaz tatili için Edremit Körfezi'ndeki konutlarına gelen İstanbullular, yarın gerçekleştirilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi nedeniyle bölgeden ayrıldı. Sahillerde yerel halk ve farklı illerden gelen az sayıda kişi kaldı. Yaz dönemi ve hafta sonu olmasına rağmen sürekli dolu olan Akçay Kordonu ve plajları ise bomboş kaldı.Ayvalık Turizm Geliştirme Birliği (AYTUGEB) Genel Sekreteri Ümit Özgültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin seçim dolayısıyla adeta boşaldığını söyledi.

Edremit Körfezi'ndeki birçok konaklama tesisinin boş olduğunu anlatan Özgültekin, "Edremit Körfezi ve Kuzey Ege'nin turizm potansiyelini büyük oranda İstanbullular oluşturduğundan 22, 23 ve 24 Haziran günleri için rezervasyon gelmiyor. 25 Haziran'dan itibaren rezervasyonlarda büyük artış bekliyoruz. Bölgenin asıl yoğun sezonu 1 Temmuz itibarıyla başlayacak." diye konuştu.

Kordon Hafta Sonu Muhabir 

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