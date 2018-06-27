Düzce'den oylar yeniden sayıldı... MHP Milletvekili Ümit Yılmaz; “Bize gelen bilgilere göre oy farkı 300’ün üzerine çıktı”



- Resmi olmayan sonuçlara göre Düzce’de MHP’den Milletvekili olan Ümit Yılmaz, oyların tekrar sayılması ile ilgili olarak yaptığı açıklamada “Meraklanacak bir şey kalmadı çıkan sonuçlara göre. Kararın çıkmasını bekliyoruz” dedi.

Düzce’de 24 Haziranda gerçekleştirilen seçimlerle ilgili olarak AK Parti Düzce teşkilatı tarafından yapılan itiraz nedeniyle Düzce Merkez, Yığılca ve Kaynaşlı’da yapılan sayımlar sonuçlanırken bu kez diğer ilçelerdeki sandıklarda da tekrardan oy sayılması yönünde itirazda bulundu. Konu ile ilgili olarak resmi olmayan sonuçlara göre Düzce’de MHP’den milletvekili seçilen Ümit Yılmaz açıklamalarda bulundu. Yılmaz, “Bize gelen bilgiler ve takip ettiğimiz kadarıyla söyleyeyim size Merkez İlçe’nin sayımı bitti orda da artı 5 oy daha kazandık ve kararı elimize ulaştı, Yığılca’da biliyorsunuz artı 15 oy daha kazandık. Gölyaka’da da sayımlar tamamlandı. Şimdi kalan ilçeler hakkında ki kararı bekliyoruz. Sayılsa bile orada da artıya geçeceğimizi tahmin ediyoruz. Bize gelen bilgilere göre oy farkı 300’ün üzerine çıktı. Şu anda her şey bizim için olumlu, oyalamalarının geçmesini bekleyeceğiz. Bütün kurullarımızla, genel merkezden gelen avukat arkadaşlarımızla seçim kurullarımız, yönetimlerimiz, hepsi ile birlikte vatandaşlarımız bize oy veren vermeyen ama bu durumdan rahatsız olan tüm vatandaşlarımızla birlikte sonucu almayı bekliyoruz. Meraklanacak bir şey kalmadı çıkan sonuçlara göre. Kararın çıkmasını bekliyoruz” diye konuştu.

(AY)

