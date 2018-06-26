Düzce'de itiraz üzerine oylar yeniden sayılıyor (3) - DÜZCE
- AK Parti Düzce 3. sıra milletvekili adayı Numan Çabuk ve MHP Düzce 1. sıra adayı Ümit Yılmaz'ın konuşmasıGÜNCELLEME - Düzce 'de itiraz üzerine oylar yeniden sayılması - AK Parti Düzce 3. sıra milletvekili adayı Numan Çabuk: - "Bugün merkez ilçenin sandık sayımları bitecektir. Sayımın ne zaman biteceği ile ilgili net bir bilgi yok" - MHP Düzce 1. sıra adayı Ümit Yılmaz: - "Tüm sandıklar sayılıyor, bu da 2 gün önce bin 500 kişinin yaptığı işi tekrardan 10 tane arkadaşımıza saydırmak demek"GÖRÜŞ EKLENDİDÜZCE (AA) - Düzce 'de geçersiz olarak kayıtlara giren oylar için itiraz edilmesi üzerine yapılan yeniden sayım işlemine devam ediliyor.Alınan bilgiye göre, AK Parti İl Başkanlığı, resmi olmayan sonuçlara göre açıklanan ve geçersiz olarak kayıtlara giren yaklaşık 4 bin oyun yeniden sayılması için itirazda bulundu.Talebin ardından başlatılan ve İl Seçim Kurulu yetkilileri ile resmi olmayan sonuçlara göre seçilen MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz gözetiminde sürdürülen sayım işlemlerine ara verildi. Turgut Özal Anadolu Lisesi'nin spor salonunda gün boyu süren işlemlerde, toplamda açılacak 500 sandıktan 100'den fazlasında yeniden sayım yapıldı.İşleme, merkez ve diğer ilçe sandıklarının sayımı ile devam ediyor.Dün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, "Cumhur İttifakı"nda yer alan AK Parti 2, MHP 1 milletvekili çıkarmıştı.AK Parti Düzce Milletvekili Adayı Numan Çabuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, milletvekili seçimlerinde az bir fark olması üzerine itirazda bulunduklarını söyledi.
Çabuk, şöyle konuştu:"Arada çok küçük bir fark var. Geçersiz oyların da fazla olması dolayısıyla itiraz etmek istedik. 4 bin civarında bir geçersiz oy var, şuan yurt dışından gelen oylar da var. Şuan aradaki fark çok düşük seviyede. Yanlış sayılmış bir oy varsa, bu da bizim hakkımızsa sonuna kadar takip etmek zorundayız diye düşünerek itiraz ettik. "Sayımların devam ettiğini ifade eden Çabuk, "Biz geçersiz oylara itiraz etmiştik, sadece onlar sayılacaktı ama bazı sandıklara tamamen itiraz edildi. Bugün merkez ilçenin sandık sayımları bitecektir. Sayımın ne zaman biteceği ile ilgili net bir bilgi yok." diye konuştu. - "Biz kendimizden eminiz"Resmi olmayan sonuçlara göre seçilen MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz da, sayımların uzun sürdüğünü ifade etti. Sonuçları beklediklerini Yılmaz, şunları kaydetti:"Sabırla bekliyoruz. Sayımın bu kadar uzun sürmesi hem bize destek verenleri hem de burada çalışanları iyice bıktırdı. Normalde itirazların belli başlı sandıklara yapılmasını bekliyorduk, ama tümüne itiraz edilmiş. Tüm sandıklar sayılıyor, bu da 2 gün önce bin 500 kişinin yaptığı işi tekrardan 10 tane arkadaşımıza saydırmak demek."Kendileri açısından bir sıkıntının olmadığını aktaran Yılmaz, "Sonuçları bekliyoruz, bir değişiklik olacağını tahmin etmiyorum. Halkımız müsterih olsun, biz kendimizden eminiz. Sonuçların tescil edileceğini düşünüyoruz, şu an bir sıkıntı yok." şeklinde konuştu.