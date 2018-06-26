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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Düzce'de itiraz üzerine oylar yeniden sayılıyor (2) İzle

Düzce'de itiraz üzerine oylar yeniden sayılıyor (2) İzle

- Okuldan detaylar Düzce 'de itiraz üzerine oylar yeniden sayılıyor - AK Parti tarafından geçersiz olarak kayıtlara giren oyların yeniden gözden geçirilmesi itirazı üzerine başlatılan sayım işlemine devam ediliyor.DÜZCE (AA) - Düzce 'de geçersiz olarak kayıtlara giren oylar için itiraz edilmesi üzerine yapılan yeniden sayım işlemine devam ediliyor.Alınan bilgiye göre, AK Parti İl Başkanlığı, resmi olmayan sonuçlara göre açıklanan ve geçersiz olarak kayıtlara giren yaklaşık 4 bin oyun yeniden sayılması için itirazda bulundu.Talebin ardından başlatılan ve İl Seçim Kurulu yetkilileri ile resmi olmayan sonuçlara göre seçilen MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz gözetiminde sürdürülen sayım işlemlerine ara verildi.
Turgut Özal Anadolu Lisesi'nin spor salonunda gün boyu süren işlemlerde, toplamda açılacak 500 sandıktan 100'den fazlasında yeniden sayım yapıldı.İşleme, merkez ve diğer ilçe sandıklarının sayımı ile devam ediyor.Dün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, "Cumhur İttifakı"nda yer alan AK Parti 2, MHP 1 milletvekili çıkarmıştı.

Milletvekili 

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