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15 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
DSP'nin 11. Olağan Kurultayı (2) - ANKARA Haberi

DSP'nin 11. Olağan Kurultayı (2) - ANKARA Haberi

- DSP 11. Olağan Kurultayında video gösterimi - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın kürsüye çıkışı ve partilileri selamlaması - Önder Aksakal'ın konuşmasıDSP'nin 11. Olağan Kurultayı - Genel Başkan Önder Aksakal: - "Siyaseti gerçekten hakkıyla, adilane bir şekilde ahlaki kurallar içinde yapacaksak kişiliğimizi, kimliğimizi ve asaletimizi korumak zorundayız"ANKARA (AA) - Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Siyaseti gerçekten hakkıyla, adilane bir şekilde ahlaki kurallar içinde yapacaksak kişiliğimizi, kimliğimizi ve asaletimizi korumak zorundayız." dedi.
Aksakal, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde "Adalet, Ahlak, Asalet" sloganıyla düzenlenen DSP 11'inci Olağan Kurultayı'nda partinin kurucusu Bülent Ecevit'in misyonunu devam ettireceklerini söyledi.

DSP'nin kurumsal kimliğine, hükmi şahsiyetine ve siyasi statüsüne saygı gösterilmesi gerektiğini belirten Aksakal, "Demokratik Sol Parti, kurulduğundan itibaren üç kez devlet yönetiminde yer almayı başarmış, kadroları birikimi ve mazisi olan 34 yıllık bir partidir. Eğer siyaseti gerçekten hakkıyla, adilane bir şekilde ahlaki kurallar içinde yapacaksak kişiliğimizi, kimliğimizi ve asaletimizi korumak zorundayız." diye konuştu.
Türkiye üzerinde hakimiyet kurmak isteyen dış güçlere izin vermeyeceklerini ifade eden Aksakal, Ege ve Akdeniz'de Türkiye'nin kendi haklarını kullanmasına hiçbir gücün engel olamayacağını aktardı.Adaletin gerçek anlamda hayata geçirilmesi için başta Cumhurbaşkanı olmak üzere parlamentoda yer alan tüm partilerin sorumluluk almasının gerektiğini anlatan Aksakal, yüzde 10 seçim barajının kaldırılması ve siyasi partilere Hazine yardımlarının adil bir şekilde dağıtılmasını istedi.Aksakal, ekonomik sorunları çözecek projelere sahip olduklarını kaydederek, şöyle konuştu:"Adına 'Cumhuriyetkent Projesi' dediğimiz çalışmalarımızda sevgiyi, insanı, demokrasiyi, bilimi, kültürümüzü ve doğayı önceleyerek yola çıktık. On temel ayak üzerine bina ettiğimiz politikalarımızı 'Sevgikent, Halkkent, Bilimkent, Doğalkent, Kültürkent, Hukukkent, Üretkent, Güneşkent, Köykent ve Teknokent' başlıkları altında toplumun ve devletin yeniden yapılandırılması ve halkın eksiksiz olarak devlet yönetiminde yer almasını önemseyerek oluşturduk."Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Salim Ensarioğlu'nun yanı sıra çeşitli siyasi parti ve yabancı misyon temsilcileri katıldı.

Politika Siyasi Partiler Siyasi Parti Seçim Barajı Parlamento 

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