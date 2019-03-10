Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
DSP'li Haydar Yılmaz seçim kampanyasını başlattı - ANKARA

DSP'li Haydar Yılmaz seçim kampanyasını başlattı - ANKARA

- DSP Genel Merkezi önünde toplanan partililer - Demokratik Sol Partinin (DSP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haydar Yılmaz'ın konuşması - Yılmaz'ın gökyüzüne güvercin uçurmasıANKARA (AA) - Demokratik Sol Partinin (DSP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haydar Yılmaz, " Ankara 'yı dünyanın en önemli başkenti yapacak bir vizyona, bilime ve bir akla ihtiyaç var. Seçim startı vererek, bunu başlatmak istedik." dedi.
Yılmaz, DSP Genel Merkezi önünde düzenlenen etkinlikte partililere hitap ederek, seçim kampanyasını başlattı.DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın kendisine Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı teklif etmesinin ardından seçim çalışmalarına başladığını belirten Haydar Yılmaz, "Belediyeleri yönetebilmek için özellikle başkenti yönetebilmek için akla, bilime, sanata ihtiyaç var. İki tane aday var. Kim bunlar? İki kafadar. İkisi de aynı kulvarda. Demokratik Sol Partinin dışında sol yanı olan bir parti kaldı mı? Kalmadı. O zaman biz, sol yanımızı doldurmak için sizlere güvenerek yola çıktık. Benim sol yanım ağrıyor, sol yanım." değerlendirmesinde bulundu.Adaylığının açıklanmasının ardından güzel yorumlar aldığına dikkati çeken Yılmaz, " Ankara 'yı dünyanın en önemli başkenti yapacak bir vizyona, bilime ve bir akla ihtiyaç var. Seçim startı vererek, bunu başlatmak istedik." diye konuştu.
Yılmaz, son günlerde partisinin afiş ve pankartlarının yırtıldığını da hatırlatarak, "Demokrat insanlara afiş yırtmak yakışmaz. Her tarafta afişlerimiz kesiliyor, yırtılıyor. Biz sizlerin katkısıyla kıt, kanaat olanaklara bunu yapıyoruz. El vicdan yapmayın bunu. Bunu kimlerin yaptığını biliyoruz." ifadesini kullandı.

Seçim Kampanyası Gökyüzü Naat Afad Başkent 

İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Antalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldıAntalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı