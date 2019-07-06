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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
DSP il başkanları toplantısı - ANKARA

DSP il başkanları toplantısı - ANKARA

- DSP il başkanları toplantısı'ndan görüntü - Detaylar - Genel Başkan Önder Aksakal'ın konuşmasıDSP il başkanları toplantısı - Genel Başkan Önder Aksakal: - "TBMM olması gereken yetki ve etki gücüne yeniden kavuşturulmalı" - "Seçim barajı sıfırlanmalı ve seçime katılma yeterliliği elde eden tüm partiler Hazine yardımından yararlandırılmalı"ANKARA (AA) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "TBMM olması gereken yetki ve etki gücüne yeniden kavuşturulmalı." dedi.
Partisinin genel merkezinde il başkanları ile bir araya gelen Aksakal, toplantı öncesinde gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.Yeni yönetim sisteminin tüm toplum kesimlerinin refahı ve huzuru esas alınarak revize edilmesi gerektiğini savunan Aksakal, "Öncelikle TBMM olması gereken yetki ve etki gücüne yeniden kavuşturulmalı, Meclisin denetleme ve hesap sorma müessesesi çalıştırılmalıdır." ifadelerini kullandı.Aksakal, siyasi partiler yasası ve seçim yasalarında da düzenlemeler yapılması talebinde bulunarak, "Seçim barajı sıfırlanmalı ve seçime katılma yeterliliği elde eden tüm partiler Hazine yardımından yararlandırılmalı." diye konuştu.
CHP'nin yerel seçimlerde elde ettiği sonuçları kendi politikalarının başarısı gibi halka kanıksatmak istediğini ileri süren Aksakal, şunları söyledi:"Yerel seçimlerde öncelikle etkili düzeyde dinci ve bölücü terör örgütlerinin destek çağrıları ile elde ettiği sonuçları kendi politikalarının başarısı gibi halka kanıksatmaya çalışan Y - CHP'nin, sözde ittifak yapılarıyla oluşturduğu konuşulan çıkar ve paylaşım hesaplarının ülkeyi de toplumu da çıkmaz bir sokağa götüreceğini dikkatlerinize sunmak isterim."

İl Başkanları İl Başkanları Toplantısı Siyasi Partiler Yerel Seçimler Siyasi Partiler Yasası 

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