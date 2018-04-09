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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
DSP Genel Başkanı Özsakal: 'Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adayımızla çıkacağız' - MERSİN

DSP Genel Başkanı Özsakal: 'Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adayımızla çıkacağız' - MERSİN

DSP Genel Başkanı Özsakal: "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adayımızla çıkacağız" - MERSİN - Basın toplantısından detaylar - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın konuşması - DSP Genel Başkanı Aksakal: - "DSP olarak biz önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adayımızla çıkacağız. Milletvekili seçimlerinde de 600 milletvekili adayımızı 81 ilimizde göstererek seçimlere katılacağız"MERSİN (AA) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "DSP olarak biz önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adayımızla çıkacağız. Milletvekili seçimlerinde de 600 milletvekili adayımızı 81 ilimizde göstererek seçimlere katılacağız." dedi.
Aksakal, parti üyeleriyle birlikte Mersin Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısında, polis teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümünü kutladı.Geçtiğimiz günlerde Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) meydana gelen silahlı saldırıya değinen Aksakal, şöyle devam etti:"Saldırıya maruz kalarak yaşamlarını yitiren akademisyen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Üniversite camiasına ve Türk milletine sabır, metanet ve başsağlığı diliyorum. Kolay bir hadise değil. Bir cinnet göstergesidir."Aksakal, bir gazetecinin "İttifakla ilgi bir çalışmanız var mı" şeklindeki sorusuna, "DSP olarak biz önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adayımızla çıkacağız. Milletvekili seçimlerinde de 600 milletvekili adayımızı 81 ilimizde göstererek seçimlere katılacağız." yanıtını verdi.Tüm vatandaşları partisine davet eden Aksakal, "DSP'nin huzuru, özgürlüğü ve bağımsızlığı simgeleyen Akgüvercinli mavi bayrağı altında buluşmaya, bu kötü gidişin önünde güçlü bir set oluşturmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.Aksakal, DSP olarak önümüzdeki süreçte üzerlerindeki misyonun ve sorumluluğunun gereğini mutlaka yerine getireceklerini kaydetti.

Başsağlığı Cumhurbaşkanlığı Silahlı Saldırı Basın Toplantısı Polis Teşkilatı 

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