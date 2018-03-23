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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
DSP Genel Başkanı Aksakal: 'DSP, seçimlere tek başına katılacak' - KARAMAN

DSP Genel Başkanı Aksakal: 'DSP, seçimlere tek başına katılacak' - KARAMAN

DSP Genel Başkanı Aksakal: "DSP, seçimlere tek başına katılacak" - KARAMAN - Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal‘ın basın toplantısıDSP Genel Başkanı Aksakal: - "DSP, seçimlere tek başına katılacak. Yerel yönetim seçimlerine, milletvekilliği genel seçimlerine ve cumhurbaşkanı seçimine kendi adayıyla girecek"KARAMAN (AA) - Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "DSP, seçimlere tek başına katılacak. Yerel yönetim seçimlerine, milletvekilliği genel seçimlerine ve cumhurbaşkanı seçimine kendi adayıyla girecek." dedi.
Karaman 'da arkadaşının iş yerini ziyaret eden Aksakal, gazetecilere yaptığı açıklamada, "cumhur ittifakı"ndan sonra ikinci bir ittifakın oluşturulması için bazı partilerin çaba gösterdiklerini söyledi.

Bu ittifaka da "demokrasi" veya "demokratlar ittifakı" gibi bir isim konulacağını düşündüğünü belirten Aksakal, şunları kaydetti:"Asıl amaçlanan ABD'de olduğu gibi iki partili sistemi Türkiye'ye dayatmak. Bu süreç içinde bu cumhur ittifakında yer alanlara 'cumhuriyetçiler', demokrasi ittifakı içinde yer alanlara da 'demokratlar' gibi isimler takarak, iki partili sistemi topluma dayatacaklar. Türkiye gibi bir ülke adına hakikaten kaygı verici bir gelişmedir. Türkiye'nin 90 yıllık cumhuriyet değerleri ve demokrasi birikimleri adına da tehlikeli bir süreç."DSP'nin seçimlerde hiçbir partiyle ittifak yapmayacağına dikkati çeken Aksakal, "DSP, seçimlere tek başına katılacak. Yerel yönetim seçimlerine, milletvekilliği genel seçimlerine ve cumhurbaşkanı seçimine kendi adayıyla girecek." diye konuştu.
Aksakal, sözlerini şöyle tamamladı:"Biz öteden beri de hep şunu savunuyoruz. Geçmişte hükümetleri kurmak için başbakanlık misyonu vardı ve parlamentoya giren her partinin genel başkanı başbakan adayıydı. Dolayısıyla bunun için özel bir adaylık açıklaması ihtiyacı duymuyoruz.Bütün siyasi partilerin genel başkanlarının, partilerinin cumhurbaşkanı adayı olmasını doğru buluyoruz. Biz de bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Cumhurbaşkanı Seçimi Basın Toplantısı Cumhurbaşkanı Adayı Cumhuriyetçiler Milletvekilliği 

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