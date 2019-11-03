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03 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
DSP Genel Başkanı Aksakal:“CHP Allah’tan sağlık, devletten aylık anlayışında”

DSP Genel Başkanı Aksakal:“CHP Allah’tan sağlık, devletten aylık anlayışında”

Genel kuruldan görüntü

Seçim Süreci Saygı Duruşu Parlamento Yerel Seçim Sosyal Demokrat 

-DSP Genel Başkanının konuşması

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Demokratik Sol Parti (DSP) Tekirdağ İl Kongresi, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Turizm ve Otelcilik Uygulama Oteli'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede tek aday olan Mehmet Yaman, yeniden DSP Tekirdağ İl Başkanı seçildi. Kongrede kürsüye gelen DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhuriyet Halk Partisi’ni hedef alarak, “Bir yerel seçim süreci yaşadık. Bu seçimlerde bir başarı elde etmiş havasıyla hayal dünyasında geziyorlar. Bölücülerin ve laik devlet düşmanı kripto cemaatçilerin şartlı desteğiyle elde edilmiş sonuçlar bir başarının değil, bir felaketin tezahürüdür. Bizi bu felakete sürükleyen ana sebep 27 senedir iktidar yüzü görmediği gibi bir koalisyonun ortağı bile olabilmeyi başaramamış anne muhalefet partisi CHP’dir” dedi.
"CHP parlamentoda bulunup Allah’tan sağlık, devletten aylık anlayışındadır’’ Aksakal, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Hepiniz biliyorsunuz ki gündeminde hiçbir zaman iktidar arzusu olmayan, sadece parlamentoda bulunup Allah'tan sağlık, devletten aylık anlayışına kendilerini bağlamış bir zihniyet, jakoben bir zümre, bu partinin üzerine çöreklenmiştir. Ecevit zaten bunun için Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmiş ve Demokratik Sol Parti'yi kurmuştur. Gerçek gerekçesi budur. Bunlar kendilerine sosyal demokrat, solcu, Atatürkçü gibi ifadeleri yakıştırırlar ama asla bu dediklerinin gerçekle uzaktan yakından alakası yoktur. Sözle söylerler ama iş Mecliste icraata geldiğinde hiçbirisi Meclis toplantı salonuna girmezler." Önder Aksakal, CHP'nin son seçimlere "sözde Kürdistan hayaliyle yanıp tutuşan bölücü siyasetle kucak kucağa, koyun koyuna girdiğini" de savundu.
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