Dr. Yılmaz'dan KKTC ile Türkiye arasındaki doğalgaz hattı açıklaması

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( ANTALYA )- Polis Akademisi Öğretim Üyesi Dr. Levent Yılmaz: "Gaz rezervlerin tespit edilmesinin ardından bağlantı çalışacak" ANTALYA



- KKTC ile Türkiye arasında doğalgaz hattı çalışmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Polis Akademisi Öğretim Üyesi Dr. Levent Yılmaz, "Boru hattı Kıbrıs'ın fiziki olarak Türkiye'ye bağlanması anlamına geliyor. Buradaki gaz rezervlerinin tespit edilmesinin neticesinde de o bağlantı çalışmaya başlayacak. Bunun algısal kısmı teknik boyutunun çok daha ötesinde" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında elektrik ve doğalgaz hattı kurulması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Akdeniz'de enerji politikası IV. Uluslararası Güvenlik Sempozyumunda da ele alındı. Akdeniz'deki enerji politikasına ilişkin Polis Akademisi Öğretim Üyesi Dr. Levent Yılmaz değerlendirmelerde bulundu. Doğu Akdeniz'deki durumun bütün dünyanın gündemini işgal ettiğini belirten Yılmaz, "Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarına ilişkin çeşitli tahminler, bilinen rezervler, potansiyel rezervler konuları var. Açıkçası bugüne kadar Doğu Akdeniz'de dünyadaki enerji dengelerini değiştirecek bir rezerve rastlanılmadı ancak Doğu Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin tamamı enerji ithalatçısı olduğu için, onların kendi bütçelerini rahatlatacak veya enerji sorununu çözecek potansiyel rezervler konusu çok kıymetli hale geldi" ifadelerinde bulundu. Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuk kapsamında münhasır ekonomik bölge tartışmalarının henüz neticelenmediğini aktaran Yılmaz, bunun bir çözüme kavuşabilmesi için Doğu Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin bir araya gelmesi gerektiğinin altını çizdi. Yılmaz, Suriye, Filistin, Lübnan, İsrail ve Mısır gibi diğer bölgesel sorunlarından ötürü Doğu Akdeniz konusunda işbirliğinin kısa vaade de çok mümkün olmadığını aktardı. "Rezervlerin tespit edilmesinin ardından çalışacak" KKTC ile Türkiye arasında doğalgaz boru hattı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilen ilişki aslında Doğu Akdeniz'in bundan sonraki sürecinin nasıl şekilleneceğini gösteriyor. Boru hattı projesinin aslında teknik öneminden daha fazla algısal ve stratejik önemi çok daha yüksek. Aslında Kıbrıs'ın fiziki olarak Türkiye'ye bağlanması anlamına geliyor. Buradaki gaz rezervlerinin tespit edilmesinin neticesinde de o bağlantı çalışmaya başlayacak. Bunun algısal kısmı teknik boyutunun çok daha ötesinde. Hem su boru hattı hem de doğalgaz bağlantısı neticesinde Türkiye ile Kıbrıs arasındaki ilişkilerin kurumsal olmanın dışında gönül coğrafyası kapsamında stratejik değerlendirildiğini gözler önüne seren bir gelişme olacak" ifadelerinde bulundu. "Rusya Suriye üzerinden Doğu Akdeniz'de" ABD'nin Suriye'deki petrol rezervleri üzerindeki hakimiyetini itiraf etmesine benzer olarak Doğu Akdeniz'deki enerji rezervlerini ele alan Yılmaz, "Amerikan Başkanı Trump, 'Biz petrolü koruyoruz' demesi buradaki insani durumun, terör örgütlerinin oradaki vahşetinin arka planda bırakılarak sadece petrol üzerinde bir strateji kurgulandığının da bir ispatı. Bugüne kadar Amerika tarafı bunu yalanlardı, ama artık Amerikan başkanı açık açık 'biz petrol sahasını koruyoruz' diyebiliyor. Aynı şey Doğu Akdeniz'de de geçerli. Rusya'nın bölgedeki politikalarını izlediğimizde, Rusya'nın Doğu Akdeniz'e kıyısı yok ama Suriye üzerinden sahada, Fransa sahada. Dolayısıyla toprağın altındaki ile daha fazla ilgileniyorlar çünkü toprağın üstündekilerin hayatlarının onlar için bir kıymeti olmadığını biliyoruz" diye konuştu.





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