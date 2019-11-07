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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluklarını Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik: ''Konu Araştırma Komisyonumuzca yakından takip edilmekte olup, gerekli tüm girişimler üzerinde titizlikle çalışılmaktadır”

Down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluklarını Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik: ''Konu Araştırma Komisyonumuzca yakından takip edilmekte olup, gerekli tüm girişimler üzerinde titizlikle çalışılmaktadır”

Çelik konuşma

( ANKARA )- “Komisyonumuza, çocuklarımızın okulumuzda eskiden olduğu gibi eğitimlerine devam edeceklerini; ayrıca ihmali görülen varsa onlarla ilgili gereğinin yapılacağını ifade ettiler'' ANKARA

Basın Toplantısı Toplantı Sivil Toplum Araştırma Komisyonu Hassasiyet 


- Down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluklarını Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik, bir okulda otizmli çocukların diğer çocukların velileri tarafından dışlandığı iddialarına ilişkin, 'Konu Araştırma Komisyonumuzca yakından takip edilmekte olup, gerekli tüm girişimler üzerinde titizlikle çalışılmaktadır. Aksaray Valisi Sayın Ali Mantı ile görüştük. Komisyonumuza, çocuklarımızın okulumuzda eskiden olduğu gibi eğitimlerine devam edeceklerini; ayrıca ihmali görülen varsa onlarla ilgili gereğinin yapılacağını ifade ettiler'' dedi.
Don sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluklarını Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik komisyon üyeleri ile birlikte basın toplantısı düzenledi.
Çelik, Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli çocukların okuldaki diğer çocukların velileri tarafından dışlandığı iddialarına ilişkin, ''Bu münferit olayda bazı velilerin otizmli çocuklarımızla kendi çocuklarının aynı okulda eğitim görmelerine itirazlarının söz konusu olması, hem toplumumuzu hem de aylardır konu üzerinde titizlikle çalışmalar yürüten Komisyonumuzu derinden etkilemiştir. Nitekim Komisyonumuz çalışmalarına başladığı 14 Mayıs 2019 tarihinden bu yana 19 toplantı ve 4 yerinde inceleme gerçekleştirmiş konunun bütün paydaşları dinlemiştir. Bu çerçevede ilgili Bakanlıklar, diğer kamu kurum ve kuruluşları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları (vakıflar, dernekler), özel gereksinimli bireyler ve özellikle aileler; Komisyon toplantılarımıza davet edilerek deneyim, görüş ve önerileri alınmıştır. Yapılan çalışmalar neticesince yaşanan sorun alanlarını ve çözüm önerilerimizi içeren araştırma komisyonu raporumuzu en kısa zamanda kamuoyuyla paylaşacağız'' ifadelerini kullandı. Otizmli çocukların herkesin çocukları olduğunu belirten Çelik, ''Tüm çocuklarımızın yararlandığı anayasal haklarını tam olarak kullanabilmesi adına toplumsal bir hassasiyet geliştirmek de hepimizin sorumluluğudur. Nitekim Komisyonumuzun amaçları arasında; otizmli bireylerin, eğitim başta olmak üzere sosyal yaşama katılımının sağlanması ve bu süreçte toplumun bu hususa ilişkin duyarlılığının artırılması yönünde somut adımlar atılmasını sağlamak da yer almaktadır. Ayrıca, bu münferit olay bizlere yaptığımız çalışmaların ne kadar hayati önemde olduğunu göstermektedir. Konu Araştırma Komisyonumuzca yakından takip edilmekte olup, gerekli tüm girişimler üzerinde titizlikle çalışılmaktadır. Bu çerçevede Aksaray Valisi Sayın Ali Mantı ile görüştük. Komisyonumuza, çocuklarımızın okulumuzda eskiden olduğu gibi eğitimlerine devam edeceklerini; ayrıca ihmali görülen varsa onlarla ilgili gereğinin yapılacağını ifade ettiler. Milli Eğitim Bakanlığımız da konu üzerinde hassasiyetle durmaktadır. Bizler de Down Sendromu ve Otizm Araştırma Komisyonu olarak konunun takipçisi olacağız'' dedi.

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