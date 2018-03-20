Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'li mevkidaşı ile ortak basın açıklaması yaptı
Bakanların açıklamaları
( ANKARA - 2)-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Afrin operasyonundan endişe duymaya gerek yok zaten operasyon tamamlandı"- "Afrin'de bombalama olmadı"- "Siviller çok mutluyken neden rahatsızlık duyuyorlar"- "Kimin rahatsız olup olmadığı bizi ilgilendirmez.KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay:- "Kıbrıs sorunu çözülmeden doğalgaz araması yapacaksanız gelin oturup konuşalım, birlikte yapalım demiştik"