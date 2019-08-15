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15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu :'Güvenli bölge oluşturmak için Amerika’nın oyalama taktiği geçerli olmayacaktır' İzle

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu :'Güvenli bölge oluşturmak için Amerika’nın oyalama taktiği geçerli olmayacaktır' İzle

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları

( ANKARA - SORU/CEVAP) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu :"Güvenli bölge oluşturmak için Amerika’nın oyalama taktiği geçerli olmayacaktır"- "Bölgenin istikrara kavuşturulup, bu insanların geri gönderilmesi gerekiyor. Türkiye'den Suriye'ye gitmek isteyen çok sayıda başta Suriyeli Kürtler olmak üzere mülteciler var"- "Türkiye'nin resmi olarak F-35 programından çıkarılması söz konusu değildir"

Mülteci 

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