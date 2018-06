-Detay



( ANTALYA ) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Allah’ın izniyle tüm zorlukların üstesinden birlikte geldik. Bundan sonrada kimseye eyvallah etmeyiz" ANTALYA



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,"Bu seçim, yapacağız, yaptık, yaparsa yine AK Parti yapar diyenlerle, yıkacağız, yaptırmayacağız ne gerek var diyenlerin arasında geçecek. O yüzden biz Antalya ve Türkiye’mize mega projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."dedi.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek olan partisinin Kepez Kapalı Spor Salonu önündeki mitingde konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Çin’den geldiğini hatırlatarak, “Çin’deki vatandaşlarımızın Uygur Türklerinin size selamını getirdim. İnşallah dünyanın her yeriyle ilişkilerimizi güçlendirmek için çalışıyoruz. Çin’de bunlardan biridir. Turist sayısı ilk 4 ayda iki katına çıkmıştır. Önümüzdeki süreçte seçimden sonra önemli projeleri hayata geçireceğiz.” dedi.

16 yıldır Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Antalya’nın her köşesine hizmet götürüldüğünü kaydeden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “ Antalya’nın baştan sona tüm eksikliklerini birlikte karşıladık. Sizlerde bizi yalnız bırakmadınız, bizi Ankara’ya güçlü gönderdiniz. Demokrasinin beşiği Antalya, her zaman Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının yanında olmuştur. Çok zorlu sınamalardan geçtik. 16 yıldır bu sınamalar bizim ne kadar güçlü bir ülke, millet olduğumuzu göstermiştir. Aynı şekilde bundan sonraki süreçte çok daha güçlü olmamız gerektiğini bize öğretmiştir. Bu zorluklar bitmeyecek. İçeride ve dışarıdan oyunlar bitmeyecek. Liderimiz ne diyor, “Ahaliniz, topunuz tek tek değil hepinizi gelin” diyor. Allah’ın izniyle tüm zorlukların üstesinden birlikte geldik. Bundan sonrada kimseye eyvallah etmeyiz.” diye konuştu.

Antalya’nın ulaşılabilir şehir olması için her yere yollar yaptıklarının altını çizen Mevlüt Çavuşoğlu, “ Aşk ile dağları delik deşik ediyoruz. Antalya’nın her yerinde şantiye gibi yollar yapıyoruz. Yaparsa yine AK Parti yapar. Bizim bu yaptıklarımız diğer siyasi parti ve adaylarının hayali bile olmaz. Bu seçim, yapacağız, yaptık, yaparsa yine AK Parti yapar diyenlerle, yıkacağız, yaptırmayacağız ne gerek var diyenlerin arasında geçecek. O yüzden biz Antalya ve Türkiye’mize mega projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.“diye konuştu.

Antalya’nın öğrenci şehri olacağını dile getiren Çavuşoğlu, 10 üniversite hedefine ulaşacaklarını bildirdi. Antalya’nın sağlık turizminde Türkiye’de beşinci sıradayken bu yıl 3. Sıraya yükseldiğini kaydeden Çavuşoğlu, bu yıl düzenledikleri fuarın ardından ikinci sıraya yükseldiklerini belirtti.

Sağlık turizminde hedeflerinin birincilik olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, “ 2002 yılında Antalya’ya, 3,5 milyon turist geliyordu, 2018 yılında Antalya’ya 14 milyon turist gelecek. Geçen senenin aynı dönemine göre Antalya’da turist sayısında yüzde 45 artış oldu. Her zaman turizme önem verdik. 2023 yılında hedefimiz 50 milyon turist, 50 milyar dolar gelirdir.”ifadelerine yer verdi. “Tarihi bir seçime gidiyoruz” diyen Çavuşoğlu, “ Türkiye Cumhuriyetinin en kritik seçime gidiyoruz. Antalya 24 Haziran’a hazır mı? Cumhurbaşkanımıza büyük bir destek vermeye hazır mı? Durmak yok yola devam demeye Antalya hazır m?. Antalya’mız her zaman, her seçimde hazır. Bu seçim en iyisini yapacağız diyenlerle, yaptırmayacağız diyenler arasında geçecek. Teröristleri inlerinde yok edenlerle, teröristlerin güdümünde, FETÖ’nün güdümünde olanların arasında geçecektir. Biz olmazsak Kudüs davasına, Filistin’e kimse sahip çıkmaz. Çok daha güçlü olmamız lazım. Türkiye olarak insani yardımda birinci olan ülkeyiz. Bunlara göre Recep Tayyip Erdoğan gitsin, isterse Türkiye yıkılsın. Ama avuçlarını yalayacaklar. Dışarıdakiler gerçekçi, anket yaptırıp, hemen bize sarılıyorlar. İçeridekilerde bu gerçekleri görsünler. 24 Haziran’da bunlara güzel bir ders vereceğiz.”dedi.

Türkiye’nin artık hem sahada hem masada güçlü olduğunun altını çize Çavuşoğlu, “ Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında 80 milyon var. 1.8 milyar ümmet var. Artık Türkiye’ye nasıl davranacaklarını, nasıl saygı duymaları gerektiğini öğrenecekler. O Türkiye artık geride kaldı. Antalya’da en iyi listenin AK Parti’nin listesi olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Bizleri Ankara’ya her zamanki olduğu gibi güçlü gönderin.”diyerek konuşmasını tamamladı.