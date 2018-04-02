Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: '2050 yılında dünya ekonomisine daha fazla katkı sağlayacak kıt'alara şimdiden stratejik şekilde gitmemizde yarar var” İzle
Çavuşoğlu'nun konuşması
( ANKARA ) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "2050 yılında dünya ekonomisine daha fazla katkı sağlayacak kıt'alara şimdiden stratejik şekilde gitmemizde yarar var”- “Fuarcılıkta ve turizmde spesifik konulara odaklanmamız gerekiyor” -“Bu spesifik konulardan bir tanesi sağlık turizmidir. - “Geçen sene Antalya’da düzenlenen fuarına 4 bin 30 kişi geldi, bu ilkiydi. Ve ilk defa düzenlememize rağmen büyük bir potansiyeli gördük, 4 gün içinde 10 milyar tl ye yakın sözleşmeler imzalandı özellikle sağlık ve sporla ilgili” ANKARA