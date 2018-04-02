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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: '2050 yılında dünya ekonomisine daha fazla katkı sağlayacak kıt'alara şimdiden stratejik şekilde gitmemizde yarar var” İzle

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: '2050 yılında dünya ekonomisine daha fazla katkı sağlayacak kıt'alara şimdiden stratejik şekilde gitmemizde yarar var” İzle

Çavuşoğlu'nun konuşması

( ANKARA ) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "2050 yılında dünya ekonomisine daha fazla katkı sağlayacak kıt'alara şimdiden stratejik şekilde gitmemizde yarar var”- “Fuarcılıkta ve turizmde spesifik konulara odaklanmamız gerekiyor” -“Bu spesifik konulardan bir tanesi sağlık turizmidir. - “Geçen sene Antalya’da düzenlenen fuarına 4 bin 30 kişi geldi, bu ilkiydi. Ve ilk defa düzenlememize rağmen büyük bir potansiyeli gördük, 4 gün içinde 10 milyar tl ye yakın sözleşmeler imzalandı özellikle sağlık ve sporla ilgili” ANKARA

Strateji Dünya Ekonomisi Sağlık Turizmi 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Fuarcılık Çalıştayı'nda konuştu.

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