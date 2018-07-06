Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Yabancı düşmanlığı, göçmen düşmanlığı, ırkçılık, İslam düşmanlığı nereye götürüyor Avrupa'yı' - ANKARA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yabancı düşmanlığı, göçmen düşmanlığı, ırkçılık, İslam düşmanlığı nereye götürüyor Avrupa'yı" - ANKARA - AA Editör Masası - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (14)"Avrupa Birliği ve Avrupa nereye gidiyor? Yabancı düşmanlığı, göçmen düşmanlığı, ırkçılık, İslam düşmanlığı nereye götürüyor Avrupa'yı"