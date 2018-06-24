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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kritik seçimidir. İnşallah milletimiz, ülkemiz ve devletimiz için hayırlı uğurlu olur' İzle

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kritik seçimidir. İnşallah milletimiz, ülkemiz ve devletimiz için hayırlı uğurlu olur' İzle

Bakan Çavuşoğlu'nun eşiyle beraber sandığa gelmesinden görüntü

Vatandaşlık Oy Pusulası Allah Hükümet 

-Bakan Çavuşoğlu'nun oy pusulası almasında görüntü
-Oy kullanma kabinine gelmesinden görüntü
-Bakan Çavuşoğlu'nun konuşması

( ANTALYA ) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kritik seçimidir. İnşallah milletimiz, ülkemiz ve devletimiz için hayırlı uğurlu olur" ANTALYA

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçiminde oyunu Antalya'nın Alanya ilçesinde kullandı. Saat 10.00 sıralarında eşi Hülya Çavuşoğlu ile birlikte Alanya’nın Türkler Mahallesi’nde bulunan Ayşe Cengiz Urfalıoğlu İlkokuluna gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2369 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanma işleminin ardından gazetecilere kısa bir açıklama yapan Çavuşoğlu, bugüne kadar Antalya, Antalya’nın her ilçesinde ve Türkiye’de seçim çalışmalarının yürüttüğünü söyledi.

Çavuşoğlu,”Vatandaşlarımızdan oy istedik. Bugünde vatandaşlık görevimizi yapıyoruz. Oyumuzu kullandık. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Bu seçimlerde yeni bir hükümet sistemiyle gittik. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kritik seçimidir. İnşallah milletimiz, ülkemiz ve devletimiz için hayırlı uğurlu olur. Daha fazla istikrar ile büyümeye ve kalkınmaya vesile olur” dedi.

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