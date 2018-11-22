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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Türkiye AB'ye aday ülkedir. Karşımıza siyasi engeller çıkarılmamalı. Türkiye'yi dışlayan aday bir ülke olduğunu inkar eden açıklamaların hiçbir önemi yoktur'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Türkiye AB'ye aday ülkedir. Karşımıza siyasi engeller çıkarılmamalı. Türkiye'yi dışlayan aday bir ülke olduğunu inkar eden açıklamaların hiçbir önemi yoktur'

Çavuşoğlu'nun konuşması

Vize Serbestisi Basın Toplantısı Toplantı Hükümet Saldırı 

-detaylar

( ANKARA -1) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye AB'ye aday ülkedir. Karşımıza siyasi engeller çıkarılmamalı. Türkiye'yi dışlayan aday bir ülke olduğunu inkar eden açıklamaların hiçbir önemi yoktur"-"Komisyon sözcüsünün yaptığı açıklama önemlidir. AB'nin özellikle kilitlediği kapıları kendi için açması gerektiğini öneriyoruz. Diğer taraftan 18 Mart mutabakatının tam anlamıyla her iki tarafın uygulaması iki tarafın yararınadır. İyi bir iş birliğimiz var ama AB'nin 18 Mart Mutabakatı'nın bazı koşullarını uygulaması gerekiyor"-"Bu mutabakatın içinde 5 fasılın açılması var fakat bazı ülkeler sebebiyle bu fasıllar açılmamıştır"-"Gezi olaylarından bu yana halkın iradesiyle seçilmiş hükümeti devirmek için çok sayıda girişimler oldu"-"Terörle mücadele özellikle hem bizim hem de AB için önemlidir. Ülkemiz ve AB ülkeleri terör saldırılarına maruz kalmıştır. Her alanda AB ile yakın iş birliği içinde olmamız iki tarafın yararınadır. AB'den somut destek beklemek en doğal hakkımızdır. En son PKK ile ilgili alınan karar önemlidir"-"Gümrük birliğinin güncellenmesi her iki tarafın yararınadır. Son zamanlarda AB tarafında İPA kesinti gördük. Bu kesintiler Türkiye ekonomisini batırmaz ama Avrupa Birliği imajını olumsuz etkiler"-"Vize muafiyeti konusu ele aldık. Vize serbestisi için 72 kriterden 7 kriter kalmıştı. 6'ya düştü. Ne yapacağımızı bugünkü toplantıda da ele aldık. İnşallah bir önce vize serbestisine de geçmiş olacağız" ANKARA

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB heyeti ile düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
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