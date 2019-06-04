Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:” Tüm ümmetin bayramını kutluyorum” İzle

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:” Tüm ümmetin bayramını kutluyorum” İzle

-Camiden genel ve detay görüntüler

Ümmet İslam Yurt Dışı Bayram Namazı Bayramlaşma 

--Bakan Çavuşoğlu'nun camiye gelmesinden görüntü
--Vatandaşlardan görüntü
--Çavuşoğlu'nun cami çıkışı bayramlaşmasından görüntü
--Çavuşoğlu konuşması
--Detay görüntüler

( ANTALYA )- Bakan Çavuşoğlu, bayram namazını memleketi Alanya’da kıldı ANTALYA

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bayram namazını memleketi Antalya’nın Alanya ilçesinde kıldıktan sonra hemşerileri ile bayramlaştı. Cami çıkışında konuşan Çavuşoğlu,” Bugün dünyada 70 milyondan fazla insan evini ülkesini terk etmiş durumda. Rabbim inşallah onları da ülkelerine evlerine huzurla barış içerisinde dönmeyi nasip eder. Bu vesileyle ülkemizin ve milletimizin yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın akrabalarımızın ve tüm ümmetin bayramını kutluyorum” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bayram namazını Alanya'nın Türkler Mahallesi’ndeki Arabi Camii’nde kıldı. Bakan Çavuşoğlu, namazın ardından çıkışta vatandaşlarla bayramlaşarak sohbet etti. “Bugün dünyada 70 milyondan fazla insan evini ülkesini terk etmiş durumda” Cami çıkışında gazetecilere açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bayram namazını kendi mahallesinde hem büyükler hem de Türkiye'nin her yerinden tatil için gelen vatandaşlarla birlikte eda ettiğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu,” Ramazan bayramının milletimize tüm İslam alemine, ümmete barış huzur getirmesini cenabı Allah'tan diliyorum. Özellikle zulüm altında yaşayan savaşlardan dolayı ve diğer sebeplerden dolayı zor şartlar altında yaşayan Müslüman kardeşlerimize inşallah Rabbimin inayetiyle barış ve huzur gelir. Bugün dünyada 70 milyondan fazla insan evini ülkesini terk etmiş durumda. Rabbim inşallah onları da ülkelerine evlerine huzurla barış içerisinde dönmeyi nasip eder. Bu vesileyle ülkemizin ve milletimizin yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın akrabalarımızın ve tüm ümmetin bayramını kutluyorum” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı
13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı
Dünya Liderleri SavanoradaDünya Liderleri Savanorada
Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!
Amerikalı Mankenler İran'daAmerikalı Mankenler İran'da
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı