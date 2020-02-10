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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:'Slovenya bizim Avrupa Birliği sürecimize her zaman objektif destek vermiştir' Haberi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:'Slovenya bizim Avrupa Birliği sürecimize her zaman objektif destek vermiştir' Haberi

Bakanların gelişi

Alışveriş İslam Milyar Dolar İdlib Objektif 

-Bakanın konuşması

( ANKARA - 1) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:"Slovenya bizim Avrupa Birliği sürecimize her zaman objektif destek vermiştir"-" 2 milyar dolar ticaret hacmimiz var"-"İlk defa bir Türk firması önemli bir ihaleye Slovenya'da kazandı"-"Savunma Sanayii ve Sosyal güvenlik alanında müzakare ettiğimiz anlaşmaları da imzalayabilirsek bu alanlarda ki ilişkilerimizin hukuki zeminini güçlendirmiş oluruz"-"Doğu Akdeniz ve İdlib konularında görüş alışverişinde bulunduk"-"Lübliyana Camii ve İslam Kültür Merkezinin yapımına biz Türkiye olarak da destek verdik ki bu tarihi bağlarımızın bir nişanesidir"-"
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