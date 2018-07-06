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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'NATO'ya en büyük tehdit terör örgütlerinden geliyor' - ANKARA İzle

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'NATO'ya en büyük tehdit terör örgütlerinden geliyor' - ANKARA İzle

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "NATO'ya en büyük tehdit terör örgütlerinden geliyor" - ANKARA - AA Editör Masası - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (4)"NATO'nun gündeminde terörle mücadele olacak. Artık tehdit nereden gelirse NATO da ona göre tedbir alması gerekiyor. Bugün müttefiklere yönelik ve bize yönelik de öyle, NATO'ya, en büyük tehdit terör örgütlerinden geliyor"

Terörle Mücadele 

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