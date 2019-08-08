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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na Japonya devlet nişanı tevdi edildi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na Japonya devlet nişanı tevdi edildi

Büyükelçinin açıklaması

Strateji Devlet Nişanı Tezahür Hükümet Yükselen 

-Çavuşoğlu’nun açıklaması
-Oktay’ın açıklaması
-Genel ve detay

( ANKARA ) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - “Bu anlamlı ödül Türkiye ve Japonya arasındaki dostluk bağlarının yeni bir tezahürüdür” - “Yeniden Asya açılımı sayesinde Japonya gibi stratejik ortaklarımız başta olmak üzere bölgedeki ülke ve kuruluşlarla iş birliğimiz güçlenecek, yeni boyutlar kazanacaktır” - Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajimo: - “Türkiye ile Japonya iki devlet tek millettir” ANKARA

- Japonya'nın en yüksek devlet nişanı olan "Yükselen Güneş Nişanı Yüce Kordonu", Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajimo tarafından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na tevdi edildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 21 Mayıs 2019 tarihinde Japonya İmparatoru Naruhito tarafından Türkiye ve Japonya arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve dostluğun geliştirilmesi yönünde sergilediği çabalardan ötürü "Yükselen Güneş Nişanı Yüce Kordonu" ile taltif edilmişti. Japonya'nın en yüksek devlet nişanı olan "Yükselen Güneş Nişanı Yüce Kordonu", Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajimo tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen tören ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na tevdi edildi. Törende konuşma yapan Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Miyajimo, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Japoncaya hakim olduğunu ve Japonya hakkında bilgi sahibi olduğunu belirterek, Japonya-Türkiye ilişkilerinin gelişmesine de büyük bir katkıda bulunduğunu vurguladı. Büyükelçi Miyajimo, Japonya’nın en yüksek devlet nişanını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na takdim etmekten büyük bir mutluluk ve onur duyduğunu kaydetti.
Miyajimo, Çavuşoğlu’na verilen bu nişanın iki ülkenin iş birliğini daha da güçlendirip verimli hale getireceğini, iki ülkenin daha da yakınlaşacağını belirtti ve Türkiye ile Japonya’nın iki devlet tek millet olduğunu söyledi.

Büyükelçi Miyajimo tarafından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na “Yükselen Güneş Nişanı Yüce Kordonu" tevdi edildi. “Bu anlamlı ödül Türkiye ve Japonya arasındaki dostluk bağlarının yeni bir tezahürüdür” Bakan Çavuşoğlu ise, "Japonya’nın en yüksek devlet nişanı olan Yükselen Güneş Nişanı ve Büyük Kordonun şahsıma layık görülmesinden ülkem ve hükümetim adına gurur duyuyorum” diyerek Japon İmparatoruna Japonca “kalpten şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Çavuşoğlu, “Demokrasi şehitlerimiz Adnan Menderes ve Fatih Rüştü Zorlu’nun 1958’te taltif edildiği bu nişana merhumlardan 61 yıl sonra ilk kez layık görülen Türk hükümeti yetkilisi olmak ayrı bir kıvanç kaynağı. Bu anlamlı ödül Türkiye ve Japonya arasındaki dostluk bağlarının yeni bir tezahürüdür. Türkler ve Japonlar kadim ve özgün kültürel miraslarını günümüze taşıyabilmiş, geleneksel değerlerinden kopmadan modernleşmeyi bilmiş iki büyük millettir. Asya’nın iki ucunda yaşasak da gönül bağlarımız çok güçlüdür. Zor zamanlarımızda birbirimize destek olmamız bu gönül birlikteliğinin tezahürüdür. Dünyanın ekonomik merkezi haline gelen dinamik ve yükselen Asya ile mevcut köklü bağlarımızı geleceğe yönelik bir yaklaşımla daha da güçlendirmek üzere Yeniden Asya dediğimiz girişimi Büyükelçiler Konferansında ilan ettik. Bu yeni açılım sayesinde Japonya gibi stratejik ortaklarımız başta olmak üzere bölgedeki ülke ve kuruluşlarla iş birliğimiz güçlenecek, yeni boyutlar kazanacaktır. Çocukluk yıllarından bu yana kalbimde özel sevgi beslediğim Japonya ile dostluk bağlarımızın güçlendirilmesine önem atfettim. Bu şahsi sevgi ve çabalarla iki ülke ve iki millet arasındaki bağlar yeterince güçlenmez. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimizin izlediği politikalar ve Japonya’ya verdiğimiz önem neticesinde ilişkilerimiz çok güçlendi” dedi.
Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk-Japon ilişkilerinin gelişmesine, iki ülke arasındaki dostluğa değerli katkılarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Japonya İmparatoru tarafından bu nişana layık verilmesinin gurur verici olduğunu belirterek tebrik etti.
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