Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu - KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay görüşmesi - NEW YORK
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile görüşmesiNEW YORK (AA) - Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu’na katılmak üzere New York ’ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bir araya geldi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım