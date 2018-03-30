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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Kırım ve Kırım Tatarları konusu ortak konumuzdur. Biz Ukrayna'nın sınır bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde destekliyoruz'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Kırım ve Kırım Tatarları konusu ortak konumuzdur. Biz Ukrayna'nın sınır bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde destekliyoruz'

Çavuşoğlu'nun açıklamaları

Rekor Basın Toplantısı Toplantı Dolar Milyar Dolar 

-detaylar

( ANKARA -1) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Kırım ve Kırım Tatarları konusu ortak konumuzdur. Biz Ukrayna'nın sınır bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde destekliyoruz"-"Geçen sene Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında rekor bir artış oldu"-"Ukrayna ile ticaretimiz geçen sene yüzde 7 oranında arttı ama 10 milyar dolar hedefimize ulaşmak için daha çok çalışmamız gerekiyor" ANKARA

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin ile ortak basın toplantısı düzenledi.

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