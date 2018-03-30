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( ANKARA -1) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Kırım ve Kırım Tatarları konusu ortak konumuzdur. Biz Ukrayna'nın sınır bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde destekliyoruz"-"Geçen sene Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında rekor bir artış oldu"-"Ukrayna ile ticaretimiz geçen sene yüzde 7 oranında arttı ama 10 milyar dolar hedefimize ulaşmak için daha çok çalışmamız gerekiyor" ANKARA



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin ile ortak basın toplantısı düzenledi.



