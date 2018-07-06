Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'İsraille ilişkilerimizin normalleşmesi için İsrail'in zulümden, insanları öldürmekten vazgeçmesi lazım' - ANKARA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İsraille ilişkilerimizin normalleşmesi için İsrail'in zulümden, insanları öldürmekten vazgeçmesi lazım" - ANKARA - AA Editör Masası - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (11)Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İsraille ilişkilerimizin normalleşmesi için İsrail'in zulümden, insanları öldürmekten vazgeçmesi lazım"Çavuşoğlu: "(Ebru Özkan'ın gözaltına alınması) Kudüs'e giden vatandaşlarımıza yönelik caydırıcı adımlar atıyorlar, biz de bunun karşılığını veririz"