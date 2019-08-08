Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Güvenli bölge çalışmasının Münbiç yol haritasına dönüşmesine müsaade etmeyeceğiz' Haberi

( ANKARA /SORU-CEVAP) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Güvenli bölge çalışmasının Münbiç yol haritasına dönüşmesine müsaade etmeyeceğiz"- "Oyalama sürecine girmesine müsaade etmeyeceğiz"- "Dünkü mutabakatı çok iyi bir başlangıç olarak nitelendirebiliriz" ANKARA
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Büyükelçiler Konferası’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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