Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Geçtiğimiz yıllarda PKK'nın baskısıyla güneydoğu'da vatandaşlarımız özgürce oylarını kullanamadılar' - ANKARA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Geçtiğimiz yıllarda PKK'nın baskısıyla güneydoğu'da vatandaşlarımız özgürce oylarını kullanamadılar' - ANKARA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Geçtiğimiz yıllarda PKK'nın baskısıyla güneydoğu'da vatandaşlarımız özgürce oylarını kullanamadılar" - ANKARA - AA Editör Masası - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu."Türkiye, bugüne kadar gerçekten demokratik, şeffaf ve adil seçim gerçekleştirmiş. Geçtiğimiz yıllarda PKK'nın baskısıyla güneydoğu'da vatandaşlarımız özgürce oylarını kullanamadılar. halen o baskıyı da görüyoruz. Ama şimdi daha rahat bir şekilde ifade etmeye başladılar. O nedenle de HDP'ye olan destek de düşmeye başladı""Biz, bizi eleştiren ülkelerle de işbirliği içinde olmak isteriz. Ama türkiye'ye saygı duyacaklar. Yani Türkiye ile nasıl ilişkileri sürdüreceklerini öğretmeye başladık onlara"

Türkiye 

İlgili Foto Galeriler
Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldıAzeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı
Beşiktaş Fenerbahçe Derbisi Tatil EdildiBeşiktaş Fenerbahçe Derbisi Tatil Edildi
2017 Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması2017 Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması
Türkiye-Letonya Euro Basket Karşılaşmasından en güzel karelerTürkiye-Letonya Euro Basket Karşılaşmasından en güzel kareler
2 tonluk dev kurbanlık Erdoğan'a...2 tonluk dev kurbanlık Erdoğan'a...
Futbolcu transfer eder gibi hayat kadını transferiFutbolcu transfer eder gibi hayat kadını transferi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı