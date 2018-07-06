Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Geçtiğimiz yıllarda PKK'nın baskısıyla güneydoğu'da vatandaşlarımız özgürce oylarını kullanamadılar' - ANKARA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Geçtiğimiz yıllarda PKK'nın baskısıyla güneydoğu'da vatandaşlarımız özgürce oylarını kullanamadılar" - ANKARA - AA Editör Masası - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu."Türkiye, bugüne kadar gerçekten demokratik, şeffaf ve adil seçim gerçekleştirmiş. Geçtiğimiz yıllarda PKK'nın baskısıyla güneydoğu'da vatandaşlarımız özgürce oylarını kullanamadılar. halen o baskıyı da görüyoruz. Ama şimdi daha rahat bir şekilde ifade etmeye başladılar. O nedenle de HDP'ye olan destek de düşmeye başladı""Biz, bizi eleştiren ülkelerle de işbirliği içinde olmak isteriz. Ama türkiye'ye saygı duyacaklar. Yani Türkiye ile nasıl ilişkileri sürdüreceklerini öğretmeye başladık onlara"