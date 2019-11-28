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28 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a öyle bir yanıt verdi ki: “Liderlik yapay, suni, boyunu aşan söylemlerle eylemlerle olmaz”

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a öyle bir yanıt verdi ki: “Liderlik yapay, suni, boyunu aşan söylemlerle eylemlerle olmaz”

-Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması

( ANKARA ) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a öyle bir yanıt verdi ki:“Liderlik yapay, suni, boyunu aşan söylemlerle eylemlerle olmaz” ANKARA

Politika Toplantı Terör Örgütü 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye aleyhine NATO çerçevesinde yaptığı açıklamaya karşı, “Avrupa’da bir boşluk var lider ben olayım diye çabalıyor liderlik doğaldır. Bu liderlik vasfı ile olur ve doğal hareketlerle ve politikalarla olur. Yapay, suni, boyunu aşan söylemlerle eylemlerle olmaz” dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Terör örgütü YPG/PKK'nın savunuculuğunu üstlenen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sonrasında NATO'lu müttefiklerinden dayanışma beklememesi gerektiği sözlerine sonrasında açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, “Ne dediğini bilmeyen bir görüntü var Paris’te maalesef, kendi Dışişleri Bakanına özellikle DEAŞ’e karşı koalisyon toplantısında, NATO Dışişleri Bakanları toplantısında, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili gerekli şeyleri söyledik. Neticede biz burada terör örgüne karşı mücadele ediyoruz. Terör örgütünün hamisi zaten, benim müttefikim terör örgütü diyorsa ona da verecek cevabımız var. Makron unutmasın Türkiye bir NATO müttefikidir. Müttefiklerin yanında da böyle açıklamalarla herkesi rahatsız etti. NATO üyeleri dahil Dışişleri Bakanları toplantısında Makron’un yaptığı bu açıklama eleştirildi. Merkel’inde açıklamasını gördünüz . Makron, bu tür yalpalamalarla Avrupa’nın lideri olamaz, Avrupa’da bir boşluk var lideri ben olayım diye çabalıyor, liderlik doğaldır. Liderlik vasfı ile olur ve doğal hareketlerle ve politikalarla olur. Yapay, suni, boyunu aşan söylemlerle eylemlerle olmaz” diye konuştu.
(İÇ-BC -
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