Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'FETÖ terör örgütünün karanlık bir örgüt olduğu konusunda söylemler artmaya başladı' - ANKARA İzle
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "FETÖ terör örgütünün karanlık bir örgüt olduğu konusunda söylemler artmaya başladı" - ANKARA - AA Editör Masası - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (8)"Son zamanlarda, Almanya'da da özellikle biliyorsunuz bazı araştırmalar da yapıldı. Bunlar basına yansıdı, yazıldı çizildi. FETÖ terör örgütünün karanlık bir örgüt olduğu konusunda söylemler artmaya başladı. Çavuşoğlu: "(PKK sembollerinin yasaklanması) Avusturya, Almanya'daki yasayı örnek alan bir çalışma başlattı. Sonbaharda parlamentoya gelebilir""Darbe girişiminin ne kadar ciddi olup olmadığını anlamaları çok önemli değil. Şu andaki FETÖ mevcudiyetine yönelik bizmle yaptıkları ve yapacakları işbirliği bizim için önemlidir""(Yunanistan'ın FETÖ mensuplarına sığınma vermesi) Yunanistan yargısının darbecilere sahip çıkan kararlarını görüyoruz. Burada hukukun üstünlüğü yok. Burada yargının tarafsızlığı, bağımsızlığı da yok"