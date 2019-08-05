Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:'' Dünya'nın üç kıtasının birleşme noktası olan Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarını dikkate almayan adımları başarıya ulaşmasına izin vermeyeceğiz'

-Açıklama



( ANKARA - 1) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:"- "Toplamda 243 misyonla dünyanın ilk 5 temsil ağından birine sahibiz"- "Erbil başkonsolosluğumuzda görev yapan çalışma arkadaşlarımıza yönelik Türk diplomasisinin göğüslemek zorunda kaldığı üzen bir örnek oldu"- "Suriye'de barış umudu ayakta tutan Astana Süreci, Türk Diplomasisinin masada etkin olduğunun güzel bir örneği"- " Diplomasiye 3+2 boyutta etkinlik kazandırdık. Yerel, bölgesel, küreselde artı masada ve sahada etkinlik için çalışıyoruz"- "İhtilaflı alanlarda otorite boşluğu oluşuyor. bunu da en çok teröristler suistimal ediyor"-"Ülkemizin jeopolitik konumu nedeniyle çevremizde ki zafiyetleri, kırılganlıkları ve krizleri öngörme ve yönetme becerisi hayati önem taşıyor"-" Dünya'nın üç kıtasının birleşme noktası olan Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarını dikkate almayan adımları başarıya ulaşmasına izin vermeyeceğiz"-" Kıta sahamızda faaliyetlere başlayan Fatih Sondaj Gemimizin ardından Yavuz sondaj gemimizde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Türkiye Petrollerine ruhsat verdiği alanlarda çalışmalarına başladı ANKARA



- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 11. Büyükelçiler Konferansında açıklamalarda bulundu

