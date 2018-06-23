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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, CHP Gençlik Kolları standını ziyaret etti - ANTALYA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, CHP Gençlik Kolları standını ziyaret etti - ANTALYA

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Muratpaşa CHP Gençklik Kolları'nın standını ziyaret etmesi - Bakan Çavuşoğlu'nun esnaf ziyaretleri - Bakan Çavuşoğlu'nun vatandaşlarla sohbeti - Bakan Çavuşoğlu'nun AK Parti Seçim standına gelişiANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri kapsamında Muratpaşa ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Muratpaşa CHP Gençlik Kolları'nın kurduğu seçim standını ziyaret etti, seçim çalışmalarında başarılar diledi. Daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulunan Bakan Çavuşoğlu, kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti.

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