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10 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Bu seçim sadece Türkiye için değil, evladı Fatiha’nlar içinde çok önemli”

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Bu seçim sadece Türkiye için değil, evladı Fatiha’nlar içinde çok önemli”

Çavuşoğlu'nun açıklamaları

( ANTALYA ) - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bu seçim sadece Türkiye için değil, evladı Fatiha’nlar içinde çok önemli” ANTALYA

Yurt Dışı Büyükelçiler Milyar Dolar Cami İmamı Genel Kurul 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için “Bu seçim sadece Türkiye için değil, evladı Fatiha’nlar içinde çok önemli. Çünkü orada kardeşlerimiz, yurt dışındaki soydaşlarımız, yurt dışındaki akraba topluluklarımız yüz yıldır böyle bir Türkiye’yi bekliyordu. Tekrar Türkiye gelsin bizi bulsun diye umut ediyorlardı” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu seçim çalışmaları çerçevesinde Kumluca’ya geldi. Helikopterle gelen Bakan Çavuşoğlu’nu Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, AK Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer ve partiler karşıladı. Çavuşoğlu’na AK Parti İl Başkanı Ethem Taş eşlik etti. Bakan Çavuşoğlu’nu Kumluca Merkez Mahallesi Kavaklı Kuyu Caddesi’ndeki Seçim Koordinasyon Merkezi’nde bekleyen kalabalık coşkuyla karşıladı. Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, yaptığı konuşmasında okuduğu bir makalenin etkisinde kaldığını ifade ederek “Bu makalede, Karadağ’a giden bir turist Türk kafilesine, Karadağlılar, ‘Burada gezmeye utanmıyor musunuz? Ülkenizde çok önemli bir seçim var. Tayyip Erdoğan’ı yalnız bırakmayın. Bu seçimi kazanın’ dediklerini anlattı. Her zaman çalışan Devlet Bahçeli liderliğinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devletin ve milletin bekası için bir ittifak kurduk. Bu ittifak bir seçimlik değil, Türkiye’yi hedeflerine ulaştırana kadar ittifakımız devam edecek” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı konuşmasında Türkiye’nin geldiği noktaya değinerek “36 milyar dolardan 170 milyara çıktık, diye övünemeyiz. Bu da güzel bir başarıdır. Ama yetmez. Türk milletine Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışmaz. Daha fazlasını hak ediyoruz. O yüzden bu seçim çok önemli” açıklamasında bulundu. Bakan Çavuşoğlu, “Ben size soruyorum. Biz olmasak Kudüs davasını savunacak başka bir ülke görebiliyor umusunuz?” sorusunu sorarak sözlerine şöyle devam etti: “Çoğu korkup kaçıyor. Şu ekranda da gördüğünüz, konuşma yaptığım genel kurulda New York'a ben vardığım zaman büyük Müslüman ülkelerin büyükelçileri Amerika’nın baskısından dolayı New York'tan kaçıp gitmişlerdi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın talimatı ile Filistin Dışişleri Bakanını da yanıma almış gitmiştim. İslam İşbirliği Teşkilatına üye 57 ülke var. Benden başka Müslüman Dışişleri Bakanı yoktu. Biz dik durmasak başka kim durur. O yüzden biz dünya mazlumlarının ve ümmetin de umuduyuz.” Bakan Çavuşoğlu, bu seçimim sadece Türkiye için değil, evladı Fatiha’nlar içinde çok önemli bir seçim olduğunu kaydederek “Çünkü orada kardeşlerimiz, yurt dışındaki soydaşlarımız, yurt dışındaki akraba topluluklarımız yüz yıldır böyle bir Türkiye’yi bekliyordu. Tekrar Türkiye gelsin bizi bulsun diye umut ediyorlardı. Bir program için Saraybosna’ya gittiğimizde, camiye namaza geleceğimizi cami imamı duymuş, bizi iki saat beklemiş. Dedim ki hocam seni iki saat bekletmişiz. Ne dedi biliyormuşsunuz. Sayın Dışişleri Bakanı, ‘Biz Türkler gelecek diye 100 sene bekledik. Ben iki saat beklemişim çok mu?’ dedi.
Bugünkü güçlü Türkiye olsa Srebrenitsa ve Azerbaycan’ın topraklarının işgal edilmesine izin veririmeydik?” ifadesini kullandı. Bakan Çavuşoğlu, sözlerine 1946 yılında Azerbaycan’dan kaçarak Türkiye’ye sığınan 146 Azerbaycan Türkünün Stalin’e geri verilmesi sonucunda kurşunlanarak öldürülmesini hatırlatarak şunları kaydetti: “Bizi siz öldürün, o zalimlere teslim etmeyin, demesine rağmen 1946’da Boraltan Köprüsü’nün üzerinden bize sığınan Azerbaycanlı askerleri Sovyetler'e teslim ettiler. İşte bunların zihniyeti bu. Şimdi ne diyor: Suriye’nin kapsını kapatırım, diyor. Hepsine ‘git öl’ derim diyor. Bunlarda vicdan yok. İnsani ve vicdani duygulara sahip olmayanlara bu ülke teslim edilir mi?” (DK-Y)
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