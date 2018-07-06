Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Bu bölgelerden çekilmesi YPG/PKK'nın Münbiç'ten çekildiği anlamına gelmez' - ANKARA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bu bölgelerden çekilmesi YPG/PKK'nın Münbiç'ten çekildiği anlamına gelmez" - ANKARA - AA Editör Masası - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (2)Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bu (Münbiç devriye hattındaki) bölgelerden çekilmesi YPG/PKK'nın Münbiç'ten çekildiği anlamına gelmez.