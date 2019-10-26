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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'BM'nin duyurduğu rakamı paylaşmak istiyorum; Barış Pınarı Harekatı bölgemize 30 bin kişi geri dönmeye başladı' Haberi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'BM'nin duyurduğu rakamı paylaşmak istiyorum; Barış Pınarı Harekatı bölgemize 30 bin kişi geri dönmeye başladı' Haberi

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları

Terör Saldırısı Basın Toplantısı Kırmızı Bülten Teröristler Hassasiyet 

-Heiko Maas'ın konuşması

( ANKARA -2) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "BM'nin duyurduğu rakamı paylaşmak istiyorum; Barış Pınarı Harekatı bölgemize 30 bin kişi geri dönmeye başladı"-"Ordumuz, insani konularda en hassas ordudur"-"Kimse sivilleri hedef aldığımızı söyleyemez. En küçük insan hakları ihlalini tolere etmeyiz. Bizim mücadelemiz terörle, teröristlerdir"-"Suriye'nin toprak ve sınır bütünlüğü konusu bizim için hassastır. İsrail ve Fransa'nın başını çektiği bazı ülkeler burada terör devleti kurmaya çalışırken kimse hassasiyet göstermiyordu. Biz her zaman gösterdik"-(Mazlum Kobani) "Bu kişi bir teröristtir. Bölücü başı ile birlikte fotoğrafları var. ABD'nin yakalanması için 3 milyon dolar ödül koyduğu kişiyle fotoğrafları var. Türkiye'deki birçok terör saldırısının da sorumlusudur ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir teröristtir. Pompeo'ya da söyledim, bu bir teröristtir"-"Bunun terörist olduğu belli de ismi ne cismi ne her gün ismini değiştiriyor. Teröristler kod adı kullanır. Bir defa ismini netleştirmek lazım. General Mazlummuş bunlar kabul edilebilir şeyler değildir. Dün akşam bunu net bir şekilde Pompeo'ya telefonda anlattım, ciddiyetini anladı. Adalet Bakanlığımızın tüm bilgileri bir nota ile ABD'ye ilettik. Kırmızı bültenin de yine bir kopyasını ABD tarafına nota ile ilettik" ANKARA

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ortak basın toplantısı düzenledi.

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