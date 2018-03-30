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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Bir terör örgütünü en üst düzeyde karşılanması esasen Fransa'nın terör örgütleri konusunda çifte standart içinde olduğunun göstergesidir'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Bir terör örgütünü en üst düzeyde karşılanması esasen Fransa'nın terör örgütleri konusunda çifte standart içinde olduğunun göstergesidir'

Çavuşoğlu'nun açıklamaları

Basın Toplantısı Toplantı Gesi Arabuluculuk Terör Örgütü 

-detaylar

( ANKARA -2) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Fransa'ya tepki) "Bir terör örgütünü en üst düzeyde karşılanması esasen Fransa'nın terör örgütleri konusunda çifte standart içinde olduğunun göstergesidir"-"Bir kişinin ya da bir ülkenin herhangi bir konuda arabuluculuk yapabilmesi için dürüst, güvenilir ve tarafsız olması lazım"-"Suriye'nin herhangi bir bölgesine "Kanton" denmesi kabul edilemez"-"Fransa, Suriye ile ilgili gerçekleri bilmesine rağmen farklı bir yolu tercih etmeye başlamıştır" -"Fransa'nın birbiri ile çelişen açıklamaların hiçbirini ciddiye almıyoruz" ANKARA

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin ile ortak basın toplantısı düzenledi.

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