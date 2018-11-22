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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Avrupa'nın bu noktadaki konumu en baştan beri net olmuştur. Tamamen güvenilir ve şeffaf bir soruşturma olmasını bekliyoruz. Bu da henüz tamamlanmadı. Bu korkunç cinayet konusunda ilg

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Avrupa'nın bu noktadaki konumu en baştan beri net olmuştur. Tamamen güvenilir ve şeffaf bir soruşturma olmasını bekliyoruz. Bu da henüz tamamlanmadı. Bu korkunç cinayet konusunda ilg

Soruları cevaplamaları

Basın Toplantısı Toplantı Cinayet 

-detaylar

( ANKARA /SORU-CEVAP) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Kaşıkçı cinayeti) "Avrupa'nın bu noktadaki konumu en baştan beri net olmuştur. Tamamen güvenilir ve şeffaf bir soruşturma olmasını bekliyoruz. Bu da henüz tamamlanmadı. Bu korkunç cinayet konusunda ilgili kişiler hesap verebilmelidir"-"Uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Türkiye ile beraber çalışıyoruz. Bu da ele alacağımız önemli konulardan bir tanesi" ANKARA

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini düzenlenen ortak basın toplantısının ardından soruları cevapladılar.
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