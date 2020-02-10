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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:'Ateşkesin kalıcı olabilmesi için rejimin saldırganlığının durdurulması gerekiyor'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:'Ateşkesin kalıcı olabilmesi için rejimin saldırganlığının durdurulması gerekiyor'

Bakanların konuşması

( ANKARA - 2) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:"Ateşkesin kalıcı olabilmesi için rejimin saldırganlığının durdurulması gerekiyor"-"Rusya ile yapılan görüşmede karşılık öneriler oldu. Toplantı sonunda bir mütabakat sağlanmadığı için toplantıların devamı konusunda teyitleşildi"-"İdlib'de bir an önce ateşkese riayet edilmelidir"-"Ateşkesin kalıcı olabilmesi için rejimin saldırganlığının durdurulması gerekiyor"-"Rejim saldırganlığını sürdürürken ve bu kadar insan evini terk ederken siyasi süreçten anayasa komisyonundan bahşetmek mümkün değil"-"Bugün toplantılar sonucunda bir netice çıkmazsa iki lider iki cumhurbaşkanıda bir araya gelebilir"-"KKTC müzakereleri konusunda işbirliği yaptık. Kıbrıs Türklerin güvenlik ve garanti konusunda tutumuzu ortadadır"-"Seçim zamanında sayın Akıncı Türkiye'yi malzeme yapmaya başladı"-" Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği olmazsa olmaz diyoruz"-(KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı)" Hatay'ın Türkiye'ye bağlanması gibi Kıbrıs'ında Türkiye'ye bağlanmasına kadar gidecek kendi kendine soru sorup cevap veriyor"-"Ben bugüne kadar böyle dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiçbir yerde çalışmadım"-"Kıbrıs Türk halkına böyle dürüst olmayan bir siyasetçi yakışmıyor"-"Akıncı neden Türkiye düşmanlığı yapıyor. İlerleyen günlerde açıklamasını yapacağız"

Anayasa Komisyonu Toplantı Anayasa Cumhurbaşkanı Müzakere 

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