Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Almanya'nın müttefik ruhuna uygun davranmasını bekliyoruz' Haberi

-Heiko Maas'ın konuşması



( ANKARA -1) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Almanya'nın müttefik ruhuna uygun davranmasını bekliyoruz" - "Mutabakatla ilgili Alman mevkidaşıma bilgi verdim"-"Bu harekatın birçok amacı var; Suriyeli mültecilerin geri dönmesi de bunlardan bir tanesi. Mülteciler gönüllü ve güven içinde dönmeleri gerekiyor, tüm toplantılarımızda bu durumun altını çizdik"-"Almanya ile güçlü ilişkilerimiz var" ANKARA



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ortak basın toplantısı düzenledi.





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