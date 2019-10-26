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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Almanya'nın müttefik ruhuna uygun davranmasını bekliyoruz' Haberi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Almanya'nın müttefik ruhuna uygun davranmasını bekliyoruz' Haberi

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları

Mülteci Basın Toplantısı Toplantı 

-Heiko Maas'ın konuşması

( ANKARA -1) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Almanya'nın müttefik ruhuna uygun davranmasını bekliyoruz" - "Mutabakatla ilgili Alman mevkidaşıma bilgi verdim"-"Bu harekatın birçok amacı var; Suriyeli mültecilerin geri dönmesi de bunlardan bir tanesi. Mülteciler gönüllü ve güven içinde dönmeleri gerekiyor, tüm toplantılarımızda bu durumun altını çizdik"-"Almanya ile güçlü ilişkilerimiz var" ANKARA

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ortak basın toplantısı düzenledi.

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