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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,' Alınan kararın sebebi; Suriye'deki oyunu bozmamızdır'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,' Alınan kararın sebebi; Suriye'deki oyunu bozmamızdır'

Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları

( ANKARA ) - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu," (Sözde soykırım) Alınan kararın sebebi; Suriye'deki oyunu bozmamızdır" ANKARA

Kırım Soykırım Yasa Tasarısı Temsilciler Meclisi Basın Mensupları 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Türkiye’ye karşı alınan kararın sebebi Suriye’de oyunu bozmamızdır. Türkiye olarak önce sahada sonra masada attığımız adımlarla ve yaptığımız hamlelerle hem ABD hem de Rusya ile vardığımız mutabakatta da bu oyunu bozduk” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM’de, ABD’de “Ermeni Soykırımı”nı tanıyan kararın kabul edilmesiyle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Sözde soykırımla ilgili kararın bir yasa tasarısı değil karar olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kaydetti:“Hiçbir bağlayıcılığı yok. Hiçbir bağlayıcılığı yok diye bu karara göz yumacak değiliz. Tepkimizi zaten ortaya koyduk. İki tane Türkiye’ye karşı alınan kararın sebebi Suriye’de oyunu bozmamızdır. Ve de orada bir terör devleti kurulmak isteniyordu. Türkiye olarak önce sahada sonra masada attığımız adımlarla ve yaptığımız hamlelerle hem ABD hem de Rusya ile vardığımız mutabakatta da bu oyunu bozduk. Bunun intikamını almaya çalışıyorlar. Başka bir izahı yok. Hep demokrasinin kılıcı gibi de tutuyorlardı. Bu yok hükmünde olan bir kararın neticesi yoktur. Sadece Amerika gibi bir ülkenin içine düştüğü durum bakımından da ibretliktir. Biz bunu külliyen reddettik ve yok hükmünde olduğunu kendilerine de bildirdik. ABD Büyükelçisini de Bakanlığımıza çağırarak hem tepkimizi hem de beklentilerimizi söyledik. Daha önce yönetimle görüşmelerimiz olmuştu. Gördük ki ABD’deki iç siyaset sebebiyle temsilciler meclisi üzerinde yapabilecekleri bir şey yok. Bunu çok fazla uzatmaya, kafamıza takmaya gerek yok, yok hükmünde bir karardır. Burada da tabi ki ABD yönetiminin tutumu önemli”
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