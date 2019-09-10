Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'ABD maalesef terör örgütüyle girdiği angajmanlardan dolayı sözünü tutmamıştır ve Münbiç yol haritasını savsaklamıştır'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'ABD maalesef terör örgütüyle girdiği angajmanlardan dolayı sözünü tutmamıştır ve Münbiç yol haritasını savsaklamıştır'

Çavuşoğlu'nun açıklamaları

Basın Toplantısı Toplantı Müzakere Yol Haritası Terör Örgütü 

-Srdjan Darmanovic'in konuşması
-detaylar

( ANKARA ) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Güvenli bölge mutabakatı konusu) "ABD maalesef terör örgütüyle girdiği angajmanlardan dolayı sözünü tutmamıştır ve Münbiç yol haritasını savsaklamıştır"-"Ortak bazı devriyeler var ama onun dışında atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlardır. ABD bir taraftan bizimle bu kozmetik adımları atarken diğer taraftan YPH/PYD/PKK ile angajmanını güçlendirerek devam ediyor, onlara da destek veriyor"-"Müzakerelerden ve iş birliğinden bir netice çıkmazsa, biz her türlü hazırlığımızı yaptık ve bu bölgeye gireriz"-"Bizim istediğimiz son derece nettir. Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından da önemlidir"-"(Kıbrıs meselesinde) Laf olsun diye müzakereye başlamanın bir anlamı yoktur" ANKARA

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı