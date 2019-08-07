Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 11. Büyükelçiler Konferansına katıldı Video



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Ekonominin gücü Batı'dan Doğu'ya doğru gidiyor ve Asya, artık bir güç merkezi olmaya başladı.

O nedenle 'Yeniden Asya' açılımını başlattık" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 11. Büyükelçiler Konferansı kapsamında, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından büyükelçiler onuruna verilen akşam yemeğine iştirak etti. Yemek öncesinde konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Pekcan'a, DEİK ve TİM’e teşekkür etti. Çavuşoğlu, Büyükelçiler Konferansımızı ‘Sahada ve masada güçlü diplomasi’ olarak belirlerken, hep birlikte, birlikte çalışarak güçlü olacağız mesajını vermeye çalıştık” dedi.

"Hem sahada güçlü olmamız lazım hem de masada güçlü olmamız lazım” Bakan Çavuşoğlu, "Hem sahada güçlü olmamız lazım hem de masada güçlü olmamız lazım. Sahada güçlü olursak, ticarette, yatırımda, iş ilişkilerimizde hedeflerimize ulaşabiliriz” diyerek sahadaki kazanımların, masada muhafaza edilmesi gerektiğini ifade etti.

Ticaret Bakanlığı ve iş konseyleriyle Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi ve serbest ticaret anlaşmalarının nasıl müzakere edeceği ve uygulayacakları, aksaklıkların nasıl giderileceği konusunda sürekli çalıştıklarını belirterek, başta Avrupa Birliği (AB) ile vize serbestisi olmak üzere farklı ülkelerle vizeleri karşılıklı kaldırmak için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Dünyanın bir değişim sürecinden geçtiğini kaydeden Çavuşoğlu, “Bu değişim sürecinde bizi en çok zorlayan öngörülemez bir geçiş sürecinin olması ve belirsizliklerin hakim olması. Aksi takdirde biz risk almayı biliriz. Hiç kimsenin gidemediği yerlere gidiyoruz” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "Ticaret savaşlarını esasen ‘teknoloji savaşları' olarak adlandırmak lazım. Bu anlamda inovasyona ve teknolojiye yatırım yapanlar bu savaşın galibi olacak." dedi.

‘Yeniden Asya’ Açılımı Bu sene yeni açılım olarak, ‘dijital diplomasi’ye ağırlık verdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Biz biliyoruz ki güçlü ekonomi, güçlü dış politika demektir. O yüzden ekonominin gücünün nereye gittiğini de birlikte iyi takip edip, analizini yapıp, ona göre politikalar oluşturmamız lazım. Biz görüyoruz ki ekonominin gücü Batı'dan Doğu'ya doğru gidiyor ve Asya, artık bir güç merkezi olmaya başladı.

O nedenle 'Yeniden Asya' açılımını başlattık." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, Asya’ya önem vereceklerini kaydetti.

Afrika ile ilişkilerin kurumsal altyapısını da oluşturduklarını dile getiren Çavuşoğlu, 12 büyükelçilikten 42 büyükelçiliğe ulaştıklarını ifade etti.

Çavuşoğlu, Afrika ve Latin Amerika bölgelerini ihmal etmemek gerektiğini belirterek, "Yeniden Asya açılımımızın yanında, bu kıtalardaki yükselen ekonomilere de farklı modellerle, stratejilerle ulaşmaya çalışıyoruz ve biz, tüm yaptığımız işlerin yanında iş dünyasının hizmetinde olduğumuzun bilincindeyiz ve iş dünyasının işlerini bizzat takip ediyoruz" diye konuştu.



