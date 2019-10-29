Devletin zirvesi Anıtkabir'de İzle

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( ANKARA ) ANKARA



- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için ilk tören Anıtkabir'de yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki devlet erkanı ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları eşlik etti.Heyet Aslanlı Yol'dan geçerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Erdoğan Anıtkabir merdivenlerinden Misak-ı Milli kulesine geçerken kendisine selam veren öğrencilere karşılık verdi.Ardından, Erdoğan ve beraberindeki heyet, Misak-ı Milli kulesine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:“Aziz Atatürk;Bugün millet olarak büyük bir heyecanla Cumhuriyetimizin 96, yıldönümünü kutluyoruz. Bu gurur günümüzde Zat-ı Alinizi ve İstiklal Harbimizin tüm kahramanlarını, vatanımız uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bağımsızlığımıza ve milli bekamıza yönelik saldırıların arttığı bir dönemde, Kurtuluş Savaşımızı zafere taşıyan direniş ruhuyla yurtiçinde ve yurtdışında mücadelemizi karlılıklarla sürdürüyoruz. 9 Ekim'de başlattığımız ve kısa sürede çok ciddi başarılara imza attığımız Barış Pınarı Harekatıyla Suriye sınırımız boyunca kurulmak istenen terör koridorunu dağıtarak kararlığımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Ruhun şad olsun."



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