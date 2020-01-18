Devlet Bahçeli: 'Türkiye'ye göç etmek mecburiyetinde kalan çoluk çocuğu terörist ilan etmek çok ayıp bir değerlendirmedir'
Devlet Bahçeli'nin açıklamaları
( ANKARA - SORU-CEVAP) Devlet Bahçeli: "Türkiye'ye göç etmek mecburiyetinde kalan çoluk çocuğu terörist ilan etmek çok ayıp bir değerlendirmedir"- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:- "(Rahşan Ecevit) En kritik dönemlerde DSP'yi kurarak fikri çizgiyi devam ettirme kararlılığını ortaya koymuştur. Türk siyasi hayatına önemli katkılarda bulunmuştur. Allah rahmet eylesin"- "Yurtta Sulh Konseyini incelerseniz, onun askeri kanadının dışındaki sivil unsurların kimler olduğunu merak ediyorsanız siyasi ayağını da bulmuş olursunuz"- "Türkiye'deki teröristlerle dayanışma içerisinde olanın, oradaki baskılarla Türkiye'ye göç etmekte mecburiyetinde kalan çoluk çocuğu terörist ilan etmek çok ayıp bir değerlendirmedir"
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