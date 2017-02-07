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7 Şubat 2017 Salı günü yayınlandı
Devlet Bahçeli'nin 'Erdoğan' sözleri ayakta alkışlandı! İzle

Devlet Bahçeli'nin 'Erdoğan' sözleri ayakta alkışlandı! İzle

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin bugünkü grup toplantısında partililere hitap etti. Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için sarf ettiği olumlu sözler ayakta alkışlandı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin gündeminde anayasa referandumu vardı. Konuşmasının büyük bölümünü neden evet dediklerine ayıran Bahçeli, referandum eleştirilerine karşılık tercihlerinin kesinlikle Recep Tayyip Erdoğan'dan yana olacağını söyledi.

Bahçeli'nin bu sözleri MHP'liler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.



Devlet Bahçeli Hakkında
1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr. Bahçeli, üniversite öğrenimini Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisinde yapmıştır. Başlangıcından itibaren Ülkücü Hareket'in her kademesinde görevler üstlenerek Büyük Ülkü Davası'na hizmet etti. Dr. Bahçeli, 1967 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademi...
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Recep Tayyip Erdoğan Hakkında
Üniversiteyi Marmara Üniversitesi İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi'nde okuyan Erdoğan, bu okuldan 1981 yılında mezun oldu. Gençlik yıllarından itibaren sosyal hayat ve siyasetle içice bir yaşamı tercih eden Erdoğan, disiplinli ekip çalışmasının ve takım ruhunun önemini kendisine çok genç yaşlarda öğreten futbolla 1969-1982 yılları arasında amatör olarak ilgilendi. Aynı zamanda bu yıllar, genç bir idealist olarak memleket meseleleri ve toplu...
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