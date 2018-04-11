Destici: 'Sürecin tek bir dosya altında soruşturulmasını bekliyoruz' - ANKARA Haberi
Destici: "Sürecin tek bir dosya altında soruşturulmasını bekliyoruz" - ANKARA - Basın toplantısına katılanlardan detay - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin basın toplantısı"Sürecin tek bir dosya altında soruşturulmasını bekliyoruz" - BBP Genel Başkanı Destici: - "(Muhsin Yazıcıoğlu'nun soruşturmasındaki yeni gelişme) Bu süreç içerisinde bütün soruşturma dosyalarının ve davalarının birleştirilmesini, tek bir soruşturma dosyası altında bu sürecin soruşturulmasını bekliyoruz"ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada, savcılığın takipsizlik kararının kaldırılmasına ilişkin, "Bu süreç içerisinde bütün soruşturma dosyalarının ve davalarının da birleştirilmesini ve tek bir soruşturma dosyası altında bu sürecin soruşturulmasını bekliyoruz." dedi. Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla emniyet mensuplarını tebrik eden Destici, Hakkari'de nöbet sırasında düşerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cumali Sarıtaş'a Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.Destici, Suriye'de 7 yıldır iç savaş yaşandığını ve vekalet savaşının yapıldığını ifade ederek, "Bildiğiniz üzere kimyasal gaz iddiasıyla ABD'nin başını çektiği 'Atlantik İttifakı' hem Doğu Akdeniz'de hem de Suriye'de muazzam askeri güçlerini vitrine taşıyacak hamlelerde bulunmaya başladı. " diye konuştu. Türkiye'nin bölgede mevcut durumu gözeterek hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Destici, "Türkiye'nin bu coğrafyada ömrünü devam ettirebilmesi için bu tehlikeyle mücadele etmekten başka seçeneği yoktur. Ya PKK/YPG ile onun koruyucusu olan CENTCOM'u bölgeden çıkarıp atacağız ya da terörle uğraşmaya devam edeceğiz. Yani Türkiye bu konuda hangi bedel ödemesi gerekiyorsa bugün ödemeli ve işini asla ve kata yarım bırakmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu. - "Hangi yaşta olursa olsun"Hükümetin çocuklara yönelik cinsel istismarla ilgili düzenlemeleri değerlendiren Destici, bakanlıklar düzeyinde yapılan çalışmaların Meclise sunulduğunu anımsattı.Bu çalışmayı desteklediklerini ama eksik bulduklarını kaydeden Destici, şöyle devam etti:"Bir kız çocuğunu hangi yaşta olursa olsun, hele ki küçük yaştaysa kaçırıp tecavüz ettikten sonra öldüren cinsi sapık, cani için idam cezasını getirmiyorsanız, gerisinin bizim nezdimizde hiçbir kıymeti yoktur. İdam cezası gelmeden ne o çocukların ahı alınmış olur, ahları yerde kalmaya devam eder ne ailelerinin içi ferahlar ne de adalet tecelli etmiş olur. Onun için mutlaka ama mutlaka kızlarımızı, çocuklarımızı kaçırıp, tecavüz ettikten sonra öldüren bu cani sapıklar için idam cezasının mutlaka getirilmesi gerekir."Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada, savcılığın takipsizlik kararının kaldırılmasını da değerlendiren Destici, sürecin aydınlatılmasında önemli bir gelişmenin yaşandığını ifade etti. Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin tüm soruşturmaların takipçisi olduklarının altını çizen Destici, "Bu süreç içerisinde bütün soruşturma dosyalarının ve davalarının birleştirilmesini, tek bir soruşturma dosyası altında bu sürecin soruşturulmasını bekliyoruz." dedi.