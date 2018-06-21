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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Destici: '(PKK) Bunların siyasette de kolu var, o da nedir HDP’dir' - ANKARA Haberi

Destici: '(PKK) Bunların siyasette de kolu var, o da nedir HDP’dir' - ANKARA Haberi

Destici: "(PKK) Bunların siyasette de kolu var, o da nedir HDP’dir" - ANKARA - Ulus heykeli önündeki AK Parti seçim standı - Vatandaşlardan görüntüler - Stantlardan görüntüler - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili adayı Mustafa Destici'nin gelişi - Destici'nin vatandaşlarla sohbeti - Destici'nin bir çocuk sevmesi - Destici'nin açıklaması"İlk turda bu iş biter" - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:"Cumhur İttifakı olarak tek adayımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ben inanıyorum ilk turda bu iş biter" - "PKK terör örgütünün bir dağ kadrosu var, bir şehir kadrosu var. Basında da uzantıları var. Tabii ki siyasette de uzantıları var, bu uzantı HDP'dir"ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili adayı Mustafa Destici, "Cumhur İttifakı olarak tek adayımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ben inanıyorum ilk turda bu iş biter." dedi.
Ulus heykeli önündeki AK Parti seçim standını ziyaret eden Destici, partilileri selamlayarak başladığı konuşmasında, "Her ne kadar algılar yapılsa da milletvekili genel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın rahatlıkla Meclis çoğunluğunu elde edeceğine inanıyorum." diye konuştu.
Destici, Millet İttifakı'nda yer alan partilerin HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna itiraz edip, özgürlük istemelerinin, hukuki sorumluluğuna işaret ederek, şunları söyledi:"6 - 7 Ekim olaylarında PKK yandaşlarını sokağa davet ederek, onlarca Kürt kardeşimizin hayatını kaybetmesine sebep olmuştur. Elbette cezasını ödeyecektir. Bunları yapan birisini Türk hukuk sistemi yargılamayacak da madalya mı takacak?"CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etmesini de eleştiren Destici, "PKK terör örgütünün bir dağ kadrosu var, bir şehir kadrosu var. Tabii ki siyasette de uzantıları var, bu uzantı HDP'dir. Bu ziyaretin Abdullah Öcalan'ın, Murat Karayılan'ın ayağına gitmekten hiçbir farkı yoktur." ifadesini kullandı.Destici, son iki gündür gelen şehit haberlerine üzüldüğünü belirterek, "Şehitlerimize rahmet, ailelerine de sabır diliyorum. Ben inanıyorum ki, vatanı, milleti, dini ve bayrağı için mücadele eden kahramanlarımız Peygamber Efendimize komşu olacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.Seçim standında vatandaşlarla bir süre sohbet eden Destici, seçim çalışmalarına devam etmek üzere alandan ayrıldı.

Genel Seçimler Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Adayı Milletvekili Terör Örgütü 

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