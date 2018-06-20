Destici: 'Kim ki onun ayağına giderse PKK'nın ayağına gitmiş olur' - ANKARA
Destici: "Kim ki onun ayağına giderse PKK'nın ayağına gitmiş olur" - ANKARA - Yenimahalle Demetevler'deki pazar yerinde düzenlenen "Birlik Gecesi"nden görüntüler - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması - AK Parti Ankara milletvekili adayı Tuna Koç'un konuşması - Şarkıcı İsmail Türüt'ün konserinden detaylar"Kim ki onun ayağına giderse PKK'nın ayağına gitmiş olur" - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Kim ki Selahattin Demirtaş'a özgürlük derse kim ki onun ayağına giderse PKK'nın ayağına gitmiş olur, örgüt elemanı için özgürlük istemiş olur" - "Bu kararlılık sürdüğü sürece hem içeride hem dışarıda PKK'nın kökünü Mehmetçiklerimiz kazıyacak" - "Terörle mücadele devletimizin birinci önceliği, bu bir siyaset konusu değil ama şu uyarıyı da yapmak lazım; PKK bir terör örgütüdür ve PKK ne ise HDP odur. Kim ki HDP'yi meşru görürse PKK'yı meşru görmüş olur"ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili adayı Mustafa Destici, "Kim ki Selahattin Demirtaş'a özgürlük derse kim ki onun ayağına giderse PKK'nın ayağına gitmiş olur, örgüt elemanı için özgürlük istemiş olur." dedi. Destici, Yenimahalle Demetevler'deki pazar yerinde düzenlenen "Birlik Gecesi"nde yaptığı konuşmada, 24 Haziran'daki seçimlerin hayırlı olmasını diledi.AK Parti'den Ankara milletvekili adayı olan Tuna Koç için vatandaşlardan destek isteyen Destici, Koç'un projelerine ilişkin de bilgiler verdi.Vatana, millete, dine, devlete hizmet için yola çıktıklarını belirten Destici, bu yolda Allah'ın rızasını kazanmayı da hedeflediklerini söyledi.
Mehmetçiğin hem içeride hem dışarıda hain terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele ettiğine dikkati çeken Destici, Kandil operasyonuna ilişkin de şunları kaydetti:"Bu kararlılık sürdüğü sürece hem içeride hem dışarıda PKK'nın kökünü Mehmetçiklerimiz kazıyacak. Terörle mücadele devletimizin birinci önceliği, bu bir siyaset konusu değil ama şu uyarıyı da yapmak lazım; PKK bir terör örgütüdür ve PKK ne ise HDP odur. Kim ki HDP'yi meşru görürse PKK'yı meşru görmüş olur."Terör örgütünün bir dağ kadrosu, bir şehir kadrosunun bulunduğunu, bunların Suriye, Irak, Brüksel ve Amerika'da kolunun var olduğunu dile getiren Destici, şöyle konuştu:"Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Abdullah Öcalan, Salih Müslim ne ise Selahattin Demirtaş odur. Kim ki Selahattin Demirtaş'a özgürlük derse kim ki onun ayağına giderse PKK'nın ayağına gitmiş olur, örgüt elemanı için özgürlük istemiş olur. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Bizim siyasetçilerimiz sırf oy almak ya da ikinci tur hesabıyla PKK'nın, HDP'nin desteğini almak için bunu yapıyorlarsa yazık. Bizim Kürt kardeşlerimize PKK'yı meşru göstermiş oluyorlar ve onları onun kucağına itiyorlar. Onun için ben bu tür davranışlardan uzak durmalarını devletimiz, milletimiz ve şehitlerimiz adına istiyorum. Bu istismar konusu olmamalı, siyaset konusu olmamalı."Mustafa Destici, Cumhur İttifakı'nın güçlü bir şekilde mecliste yer alması için vatandaşlar destek istedi.Yeni hükümet sistemine ilişkin de bilgiler veren Destici, şu ifadeleri kullandı:"Cumhur İttifakı karşısında olan diğer ittifakın mensupları, 'meclis önemli' diyorlar. Halbuki bunlar 16 Nisan'da 'Hayır' denilmesini isterken, 'Yeni sistemle meclisin hiçbir önemi kalmayacak. Meclis sıfırlanacak. tek adam Türkiye'yi yönetecek' diyorlar. Demek ki o zaman doğru söylememişler. Dün doğru söylemeyen, bugün de doğru söylemez. Onun için ben milletimizin ferasetine, idrakine, irfanına güveniyorum. Milletimiz manipülasyonlara, algı operasyonlarına yenilmeyecek 24 Haziran'da Cumhur İttifakı'na, Recep Tayyip Erdoğan'a oyunu verecek."AK Parti Ankara milletvekili adayı Tuna Koç ise projelerini anlattı, vatandaşlardan oy istedi."Bizler memleket sevdalılarıyız. Bizlerin size sadece kapısı değil bağrımız, yüreğimiz açık." diyen Koç, mecliste temsilcileri olabilmek için Ankara lılardan destek istedi.Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin sokaklarında kurulduğunu belirten Koç, "Cumhur İttifakı'na gereken desteği vereceğinize inanıyorum." dedi. "Birlik Gece"sinde şarkıcı İsmail Türüt konser verdi. Konser öncesinde Karadeniz yöresi müzikleri dinletildi.